Henry Cavill aimerait jouer dans un film Red Dead Redemption 2

Encore une adaptation d’un jeu vidéo par Henry Cavill ? Il faut avouer que les journalistes anglosaxons sont très curieux quant aux goûts de l’acteur qui parle à une certaine communauté « geek » de par ses licences de prédilection. Apparemment, Red Dead Redemption 2 en fait partie.

Arthur Cavill ?

Après avoir exprimé son souhait de participer à une adaptation de Mass Effect, l’acteur Henry Cavill a indiqué vouloir participer à une autre adaptation si cela était possible. En pleine promotion pour la saison 2 de la série Netflix The Witcher, il a ainsi répondu à la question de GameReactor, à savoir quel serait le jeu vidéo qu’il voudrait voir en film ou série Netflix avec lui-même en tant que protagoniste ? Ce à quoi il répond :

« Hummm, c’est une bonne question. C’est une question délicate car vous devez associer une IP et une compagnie ensemble, ce qui est assez difficile à faire, donc je ne veux pas me mettre dans une situation délicate mais il y a beaucoup de jeux… J’ai commencé à jouer à Red Dead Redemption 2, je sais que je me lance longtemps après tout le monde, mais j’apprécie énormément. Et donc, quelque chose comme ça, je pense, serait fun à transformer en film. »

Il ne s’agit que d’une suggestion, mais si Rockstar entend ces paroles, sait-on jamais. On peut toutefois être assez d’accord avec quant au potentiel cinématographique d’un jeu comme Read Dead Redemption 2.