Henry Cavill indique qu’il aimerait être dans une adaptation live de Mass Effect

Alors qu’en février dernier une photo postée sur Instagram avait laissé un indice quant à une possible adaptation de la saga Mass Effect en série ou en film, le célèbre acteur Henry Cavill indique qu’il aimerait bien en être si cela se faisait.

Commandant Cavill ?

Interrogé par Games Radar, l’acteur incarnant Superman au cinéma et Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher, exprime son avis favorable si une adaptation de Mass Effect devait voir le jour :

« Oui vraiment, mais cela dépend de comment cela est fait. Le monde de l’adaptation peut être lourd ou léger. Quand j’apprécie une œuvre, je préfère que l’adaptation reste le plus possible fidèle à la source, donc cela dépend. »

La question est plutôt pertinente puisqu’après ce clin d’œil de la part de l’acteur en début d’année, nous avons appris le mois dernier qu’Amazon et Electronic Arts auraient conclu un accord pour produire une série sur le space opéra de Bioware. En tout cas, on espère que son appel sera entendu tant il a réussi avec une autre de ses franchises phares : The Witcher. D’ailleurs, la saison 2 de la série Netflix est attendue pour cette semaine soit le 17 décembre prochain.