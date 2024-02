Helldivers II rencontre des problèmes de connexion en Cross-Play

Le Cross-Play en cause

Longtemps soutenu par une solide communauté de fans très actifs, Helldivers premier du nom a laissé place, cette semaine, à une suite revoyant ses ambitions à la hausse. Finie la vue du dessus, et place à du Third Person Shooter avec caméra libre. Le titre est une exclusivité console PlayStation 5, et s’offre en parallèle une sortie sur Steam. Par ailleurs, c’était annoncé depuis un petit moment, le Cross-Play est disponible depuis le lancement. Cela dit, ledit Cross-Play ne fonctionne pas aussi bien qu’escompté. Plusieurs joueurs rencontrent en effet de véritables problèmes de connexion à des parties rapides, et cette fonctionnalité bien pratique serait entièrement fautive.

Ainsi, si vous faites partie des concernés, ne pouvant rejoindre de partie rapide sur Helldivers II, sachez qu’une « solution » existe bel et bien. Il suffit en réalité de désactiver le Cross-Play, activé par défaut au lancement, via les paramètres, puis de redémarrer le jeu. Une solution qui annihile pour le moment tout espoir de jouer tous ensemble, sans distinction de support, du moins en ce qui concerne les parties rapides. Parce qu’à priori, cela ne concerne pas les joueurs jouant entre « amis », avec le code affilié.

Il est bon de noter que plusieurs autres problèmes ont été rapportés par la communauté, notamment des crashs et d’autres soucis de connexion. Le développeur, Arrowhead Game Studios, est bel et bien au courant du problème et travaille activement à sa résolution. C’est via un tweet, sur la plateforme X, que l’on apprend la nouvelle. Néanmoins, rien n’indique le temps que cela prendra, et les joueurs feraient bien de prendre leur mal en patience… ou de convaincre leurs amis de se procurer eux aussi Helldivers II pour parer au problème cité plus haut. On en profite pour vous glisser un petit mot sur notre test qui arrivera d’ici quelques jours. Bien sûr, expérience multijoueur oblige, nous étions tributaires de la sortie, et n’avons donc pas pu mettre les mains sur le jeu avant cette dernière.

Helldivers II est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et PC via Steam.

Another update on HELLDIVERS 2 from Game Director Mikael Eriksson: pic.twitter.com/IqvVb7efVf — Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) February 8, 2024