Helldivers 2 présente le contenu de sa première grosse mise à jour Avant-garde

De nouvelles façons d’apporter la démocratie

Par le biais d’un court trailer sur la chaîne de PlayStation, nous apprenons que trois nouveaux sets d’armure ainsi que trois nouvelles armes vont débarquer prochainement sur Helldivers 2. De plus, afin de démocratiser avec style sur le champ de bataille, trois nouvelles capes, emotes, ainsi que des cartes de joueurs sortiront en même temps que le reste du contenu avec en bonus une nouvelle grenade incapacitante et un tout nouveau pistolet LAS-7.

Pour obtenir ce nouveau contenu il faudra passer par les obligations de guerre, une sorte de passe de combat où vous débloquer des récompenses de page en page. Cependant, nous ne savons pas si ce nouveau contenu sera entièrement gratuit où s’il faudra dépenser des Supercrédits pour l’obtenir. Cela dit, il est possible d’obtenir des Supercrédits sans forcément passer par la case carte bancaire, en les trouvant avec chance durant les différentes missions pour le bien de la Super-Terre.

En parallèle de tout ce nouveau contenu, Arrowhead continu son teasing autour d’une arrivée prochaine des véhicules dont le fameux Mecha. En effet, dans le patch note de la mise à jour on retrouve un segment évoquant un nouvel ordre prioritaire, déjà disponible, indiquant une attaques des ignobles automatons sur une planète inconnue où se trouvent les usines d’armement top secrètes.

« Les ignobles automatons menacent à nouveau nos territoires. La planète (NOM CENSURÉ) fait office de relais pour l’une de nos usines d’armement top secrètes. Si nous voulons que nos troupes puissent bénéficier de notre nouveau bipède révolutionnaire, nous devons la protéger à tout prix. Restez sur vos gardes, Helldivers, car les planètes elles-mêmes vont commencer à jouer un rôle dans notre conflit… »

Ceci dit, on retrouve plus d’informations sur le compte X du jeu, notamment sur l’identité de la planète avec en prime une affiche montrant un mecha avec une phrase barrée « On the battlefield Soon » qui se traduit par « sur le champ de bataille prochainement » de quoi confirmer l’arriver prochaine de ce nouveau moyen de démocratiser pour le bien de la Super-Terre.

THIS IS NOT A DRILL! Our factories are under attack, halting all output. Helldivers have been deployed to liberate Tien Kwan! pic.twitter.com/NM4A26jZlh — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) March 7, 2024

En ce qui concerne la prochaine version du jeu apportant la nouvelle obligation de guerre Avant-garde qui comporte les nouveaux armements des Helldivers, cette dernière sortira dans une mise à jour gratuite le 14 mars prochain sur PlayStation 5 et PC.