Coincé entre plusieurs grosses sorties qui profitent de noms à plus forte résonance auprès du grand public, Helldivers II devrait malgré tout attirer l’œil des amateurs de TPS multijoueur, qui ne seraient pas déjà occupés avec Suicide Squad: Kill the Justice League. Le titre édité par Sony sort aujourd’hui sur PlayStation, et, une fois n’est pas coutume chez Sony, également sur PC, en même temps.