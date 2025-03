Hbada E3 : Enfin une chaise de bureau ergonomique vraiment faite pour vous

Nous l’avons dit, une position corrigée et maintenue est souvent gage de muscles reposés et donc de contractures musculaires évitées. C’est en partant de ce postulat que la marque HBADA, forte de ses 16 années d’expérience consacrées à l’ergonomie, à la technologie de pointe et à son professionnalisme, s’est dotée d’un modèle de chaise de bureau ergonomique aux multiples organes personnalisables pour convenir à un maximum de personnes, quelle que soit leur morphologie ou bien leur routine à la maison.

Histoire de ne plus se prendre la tête

Que vous vous en serviez pour travailler au bureau, à la maison, pour jouer, pour étudier ou même pour faire une bonne sieste réparatrice, la chaise de bureau ergonomique (conçue en étroite collaboration avec le Dr Dennis Miller, membre de l’American ICA Chiropractic Association) et est certifié par la certification ergonomique IGR allemande et remporte de nombreux prix célèbres, notamment le Prix du Design en France et le Prix du Design de Londres.

Elle bénéficie d’un système de soutien breveté en T qui vous permettra une position assise prolongée en apportant un soutien adapté morphologiquement parlant à vos lombaires, votre cou, mais aussi vos épaules, trois zones très sensibles et pouvant provoquer d’affreuses douleurs si elles ne sont pas soulagées correctement.

Les lombaires, sources de bien grands maux

Si l’on descend au niveau de la taille et donc des vertèbres lombaires, souvent négligées sur les sièges de bureau, la présence d’un coussin de soutien lombaire enveloppant vous permettra de vous conformer à votre morphologie et ainsi éviter les tensions du bas du dos. Le soutien lombaire est composé de trois zones, dont deux mobiles sous forme d’ailettes réglables sur 8 positions : une amplitude de 40° de droite à gauche, de 14° en cas de pression, puis de 2,5 cm d’avant en arrière et de 4 cm de haut en bas.

Dans les faits, la chaise ergonomique de bureau Hbada E3 vous proposera d’abord un appui-tête réglable de 70° d’amplitude au niveau de son inclinaison haut-bas (autant au niveau de son bras de maintien que de l’appui-tête en lui-même), ainsi qu’une légère adaptation en hauteur et en profondeur de la structure, que vous soyez penché en avant, assis droit ou en arrière, soulageant ainsi les éventuelles pressions ressenties au niveau des cervicales et des épaules sur de longues sessions.

Des accoudoirs futuristes très complets

Un dernier élément nous permet de nous rendre compte de la pluri-personnalisation de la chaise ergonomique de bureau Hbada E3, la présence d’accoudoirs mécaniques réglables dans 6 dimensions pour un soutien optimal des bras mais aussi des avant-bras et une relaxation optimisée des épaules : un réglage possible de 7,5 cm de haut en bas, de 3 cm d’avant en arrière mais aussi de gauche à droite, tout en permettant une rotation de 70° de gauche à droite, 40° de rotation vers le haut pour la partie avant des accoudoirs et un soutien dynamique à l’appui jusqu’à 6° pour mieux épouser vos appuis.

Si vous avez bien regardé la constitution de la Hbada E3, vous avez dû remarquer son style un peu futuriste, impression due à son mesh respirant constituant son assise et son dossier, avec une meilleure respirabilité du tissu (fabriqué à partir d’une combinaison de fil de nylon) et permettant une très haute élasticité et ténacité dans le temps. Cette particularité très élastique permet à la chaise ergonomique de se conformer à différentes sources de pression et d’assurer une harmonisation uniforme de la pression pour une meilleure tenue de votre corps durant vos sessions.

Et s’il vous manquait un seul argument pour craquer pour cette chaise qui dispose de très bons arguments pour répondre à vos besoins de confort, sachez qu’elle peut également s’incliner en arrière pour vous proposer une position semi-allongée jusqu’à 140° d’inclinaison possible, grâce à son châssis à détection de gravité. Cela vous permettra aussi d’adapter l’appui-tête et les accoudoirs à cette nouvelle position et ainsi permettra le maintien d’un smartphone ou d’un livre par exemple, ou tout simplement de profiter d’une sieste bien méritée grâce à ses repose-pieds dépliables et molletonnés.

Tout ceci sans compter la possibilité de régler la hauteur du dossier mais aussi la profondeur de l’assise, que vous pouvez avancer jusqu’à 5 cm pour l’adapter à différentes longueurs de jambes par exemple, promettant ainsi une absence d’engourdissement des jambes pendant une assise prolongée. Notez par ailleurs que la chaise ergonomique de bureau Hbada E3 supporte un poids maximal de 150 kg et est adaptée aux tailles allant de 150 cm à 195 cm.

D’un poids avoisinant les 30 kg et composé majoritairement d’acier allié, la chaise de bureau ergonomique dispose de roues silencieuses, et de cylindres à gaz certifiés SGS-4. La marque vous propose aussi une garantie totale de 3 ans avec une garantie de remboursement de 30 jours, une livraison gratuite et un service client à vie.

Si l’on devait résumer les atouts de cette chaise de bureau ergonomique ultra-personnalisable, fruit de 16 années d’expérience pour la marque HBADA, il nous faudrait insister sur les multiples composants réglables comme l’appui-tête à double axe et réglable dans quatre directions, mais aussi les accoudoirs et ses 6 axes de réglage, sans oublier les repose-pieds et le soutien lombaire qui bénéficie lui aussi de coussins réglables, en position assise ou allongée en fonction de vos préférences et surtout de votre morphologie, le tout pour tendre vers une posture corrigée et confortable pour de longues sessions à votre bureau. La chaise ergonomique de bureau Hbada E3 est disponible en deux coloris (Gris ou Noir) et est disponible sur le site officiel de la marque.