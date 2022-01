Halo Infinite réalise le meilleur démarrage de la série, avec 20 millions de joueurs

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Halo Infinite revient de loin. Depuis sa première présentation de gameplay à sa sortie, 343 Industries a œuvré à faire en sorte que cet épisode réponde aux attentes des fans, et visiblement, cela a payé. Lors de son dernier bilan financier, Microsoft a ainsi révélé que Halo Infinite avait signé le meilleur démarrage de la série.

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history!

Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr

— Halo (@Halo) January 25, 2022