Après avoir passé presque 2 ans en accès anticipé sur PC, le roguelike Hades, développé par Supergiant Games, a finalement débarqué en version 1.0 le 17 septembre dernier. Le titre a également débarqué le même jour sur Nintendo Switch. Avec une direction artistique unique, avec une interprétation visuelle de la mythologie grecque comme jamais vue auparavant, Hades vous plongera dans la peau de Zagreus, fils de Hadès, qui essaiera par tous les moyens de fuir les Enfers pour retrouver sa mère, Perséphone.

Ce guide vous permettra de tout connaître en détails sur le jeu, de découvrir quelques astuces et de proposer une FAQ qui répondra à toutes les interrogations que vous pouvez éventuellement vous poser.

Guide Hades

Vous trouverez ici l’ensemble des astuces que nous vous proposons. Ce guide vous permettra de recevoir des conseils et d’être guidé pas à pas.

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est ce que Hades ?

Hades est un jeu d’action de type roguelike développé et édité par Supergiant Games, à l’origine notamment de Bastion ou bien Transistor. Dans la peau de Zagreus, fils du Dieu Hadès et de la Déesse Perséphone, vous tenterez de vous échapper des Enfers afin de retrouver votre mère, exilée sur Terre. Pour se faire, vous serez aidé par les divinités de l’Olympe telles que Zeus, Demeter, Athéna ou encore la Déesse de l’Amour Aphrodite qui n’hésiteront pas à booster vos capacités pour vous aider à vaincre les différents boss dont votre propre père.

Mettant les dialogues entre divinités et héros au centre du jeu, vous en apprendrez très certainement sur la mythologie grecque, bien que certains passages aient été librement inspirés de la mythologie sans pour autant coller à la réalité, si tant est qu’il y en ait une.

Quand et sur quelles plateformes est sorti Hades ?

Hades est sorti dans un premier temps sur PC en accès anticipé en décembre 2018 pour finalement débarquer dans une version 1.0 presque 2 ans plus tard, le 17 septembre 2020 sur PC mais également sur Nintendo Switch.

Hades sortira-t-il sur PlayStation 4 et Xbox One ? Et quid d’une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X ?

Aucune information officielle n’a pour l’instant appuyé une éventuelle sortie sur PlayStation 4 et Xbox One. Supergiant Games n’a pour autant pas fermé les portes à une sortie plus tardive via un tweet sur leur compte officiel : « Nous considérons toutes les opportunités qui nous permettront de sortir Hades sur d’autres plateformes« .

De la même manière concernant une éventuelle sortie sur les consoles next-gen, la porte ne semble pas fermée !

Y a-t-il une vraie fin dans Hades ?

Alors que dans l’accès anticipé, il n’y avait pas vraiment de fin et que votre combat avec Hadès se soldait par un retour illico presto aux Enfers, la version 1.0 a apporté une vraie fin au jeu et même un épilogue. N’hésitez pas à jeter un œil à notre astuce sur le sujet pour savoir comment débloquer la vraie fin d’Hades.

Quelle est la durée de vie d’Hades ?

En tant que roguelike, la durée de vie est assez floue. Une run d’Hades durera environ 30 minutes, un peu moins si vous êtes rapides. À savoir que, plus vous allez jouer, meilleures seront vos performances notamment grâce aux bonus accordés par le miroir de Nyx, les souvenirs et éventuellement les compagnons Chthoniens.

Terminer Hades une fois ne vous demandera qu’une dizaine de run mais pour découvrir l’entièreté du jeu, cela se compterait presque en une centaine d’heures. La vraie fin se débloquera au bout d’un certain nombre de victoires mais Hades comporte également un épilogue, très important pour la trame du jeu, qui ne se débloquera qu’après des nombreux heures de jeu.

Combien d’armes sont mises à disposition dans Hades ?

En début de partie, vous n’aurez accès qu’à une seule arme : la lame. Au fur et à mesure de vos parties, vous récupèrerez des clefs qui vous permettront de débloquer la suite de votre arsenal pour aboutir, à la fin, à 6 armes : la lance, l’épée, l’arc, le bouclier, les poings et le canon adamantin.

Ces armes pourront être améliorées en utilisant du sang de titan, que vous récupèrerez notamment en tuant le premier et le dernier boss. Vous pourrez également découvrir des talents cachés qui changeront complètement le style de gameplay associé à l’arme, pour mettre un petit peu de variété dans vos parties.

Hades possède-t-il plusieurs niveaux de difficultés ?

Oui, le roguelike Hades vous proposera divers modes de difficultés pour rajouter un peu de challenge à vos parties. Tant que vous n’avez pas terminé le jeu une première fois, vous n’aurez accès qu’au mode de difficulté unique, qui peut parfois paraître corsé.

Une fois le jeu terminé, vous débloquerez le Pacte des Châtiments, qui vous permettra d’apporter différents modificateurs à votre future partie : ennemis plus rapides, nouvelles phases pour les boss, moins de soins au niveau des fontaines, etc… Ces modificateurs seront symbolisés par la « température »: plus elle sera élevée, plus la partie sera complexe.

Hades propose-t-il une édition physique ?

Le roguelike n’est malheureusement pas disponible en version physique sur PC comme sur Nintendo Switch. Il n’est proposé qu’en version dématérialisée sur le Nintendo eShop ainsi que sur Steam.

Quelles sont les configurations PC requises pour Hades ?

Voici les configurations minimale et recommandée pour pouvoir jouer à Hades sur PC :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1

Processeur : Dual Core 2.4 GHz

Mémoire vive : 4 Go de RAM

Carte graphique : 1GB VRAM / DirectX 10+ support

Espace disque : 15 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 SP1

Processeur : Dual Core 3 GHz+

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : 2GB VRAM / DirectX 10+ support

Espace disque : 20 Go d’espace disque nécessaire

Trailer de lancement

En bref