Ressource indispensable dans Hades, notamment après avoir terminé le jeu, l’ambroisie vous sera très utile pour faire évoluer vos relations une fois que le nectar ne suffira plus. En effet, à partir d’un certain nombre de cœur dans une relation, vous devrez offrir de l’ambroisie et non plus du nectar, et il vous en faudra beaucoup ! D’où l’intérêt de l’économiser dès le début du jeu.

N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet sur Hades pour découvrir tout un tas d’astuces.

Vaincre le 3ème boss : Thésée et le Minotaure

3ème boss dans le roguelike Hades, Thésée sera accompagné du Minotaure pour un combat plus qu’endiablé. Si vous réussissez à vaincre les deux comparses, vous pourrez obtenir directement un flacon d’ambroisie. De la même façon que pour les autres boss, une fois vaincu à un niveau de difficulté donné, vous n’obtiendrez un autre flacon qu’en augmentant la difficulté.

Pêcher un poisson rare

Pêcher vous apportera tout un assortiment possible de ressources en échangeant vos trouvailles avec le cuisinier dans le Salon de la demeure d’Hadès. Et, parfois, vous tomberez sur un poisson rare qui pourra être échangé avec un flacon d’ambroisie, n’hésitez donc pas à fouiller chaque pièce de fond en comble pour ne pas passer à côté d’un spot de pêche.

Échanger avec le Courtier

Pour obtenir de l’ambroisie directement dans la demeure d’Hadès, il faudra vous rendre au niveau du salon pour en obtenir par le Courtier. Pour cela, il vous faudra dépenser 2 diamants pour obtenir un flacon. Vous pourrez également en obtenir entre 2 tentatives d’évasions avec l’offre limitée du Courtier.

Accomplir des prophéties

Dernière façon d’obtenir de l’ambroisie, ce sera grâce aux différentes prophéties. Jetez-y un œil au niveau de vos appartements pour découvrir les différentes quêtes avec leurs récompenses. Certaines d’entre elles vous récompenseront avec de l’ambroisie.

Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.