Dans le roguelike Hades, vous aurez l’occasion d’obtenir diverses ressources qui vous seront utiles pour améliorer notamment vos armes ou vos relations. Parmi ces ressources, vous pourrez obtenir du sang de titan, nécessaire pour améliorer vos armes. Nous allons vous détailler les meilleures méthodes pour en obtenir.

Tuer Mégère et Hadès

Première méthode qui sera la plus simple pour récupérer du sang de titan, ce sera d’affronter le premier et le dernier boss dans Hades. En effet, après avoir vaincu Mégère et Hadès, vous obtiendrez à chaque fois une fiole de sang de titan.

Une fois la fiole récupéré, vous ne pourrez pas en obtenir de nouveau tant que la run ne sera pas terminé. Lorsque vous débloquerez le Pacte des Châtiments, vous pourrez recommencer les run avec des modificateurs de difficultés qui vous permettront de récupérer à nouveau une fiole pour le premier et le dernier boss.

Pêcher des poissons

Une fois la pêche débloquée, vous pourrez trouver des spots pour attraper des poissons, symbolisés par une lueur brillante dans l’eau. Certains poissons seront très rares et vous récompenseront avec des ressources exclusives, notamment du sang de titan !

Les poissons les plus rares se trouvent dans les régions les plus reculées, notamment le Temple du Styx et en Grèce, mais vous pouvez également en trouver dans les premières zones.

Effectuer des échanges avec le Courtier

Le Courtier, qui sera accessible au niveau du Salon dans la demeure d’Hadès, vous proposera d’obtenir du sang de titan contre un flacon d’ambroisie. À vous de voir si cela vaut la peine, en sachant que l’ambroisie sera très important en end-game ! Vous pourrez également en acheter auprès de Charon juste avant votre combat avec Hadès mais il vous en coûtera 1.000 pièces d’or !

Terminer des prophéties

Les prophéties peuvent être considérées comme des quêtes à effectuer durant vos parties. Certaines vous récompenseront notamment avec du sang de titan, en tout vous pourrez en récupérer 34 ce qui est loin d’être négligeable !

Pour obtenir tout un tas d’astuces sur Hades, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet. Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.