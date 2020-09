Dans le roguelike Hades, vous ferez notamment la connaissance d’Orphée, musicien et poète, qui n’hésitera pas à jouer ses plus belles musiques dans la demeure d’Hadès. Malheureusement, vous comprendrez assez rapidement que la muse d’Orphée, Eurydice, manque terriblement au musicien.

Nous allons vous détailler la méthode pour permettre aux deux personnages de se retrouver pour de bon ! Vous débloquerez le trophée La muse et le musicien.

Comment permettre à Orphée de retrouver Eurydice ?

Pour cela, vous allez devoir approfondir les relations entre Orphée et vous, ainsi qu’avec Nyx. Ce sera cette dernière qui vous permettra de débloquer un objet nécessaire pour les retrouvailles d’Orphée et Eurydice. Pour que les dialogues évoluent, n’hésitez pas à parler à tous les personnages après chaque partie.

Une fois la dialogue assez évolué, Nyx vous proposera d’aller chercher le document qui vous permettra de libérer Orphée et de, surtout, lui permettre d’aller retrouver Eurydice. Pour cela, rendez-vous dans la chambre administrative, que vous aurez auparavant débloquée auprès du contremaître.

Ceci fait, dirigez-vous vers celle-ci, non loin d’Achille, et dirigez-vous sur la droite du cercle rituel. Interagissez avec les étagères pour débloquer le Pari du Chanteur auprès du contremaitre. Utilisez 3 diamants pour l’acheter et permettre à Orphée de retrouver Eurydice.

Une fois l’achat effectué, vous débloquerez le trophée. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet d’Hades pour tout connaître sur le jeu !

Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.