Disponible en accès anticipé depuis quelques mois, le roguelike Hades est sorti en version définitive le 17 septembre dernier sur PC via Steam et Nintendo Switch. Cette sortie s’est accompagnée d’un ajout non négligeable : une vraie fin. Nous allons vous décrire dans cet article comment la débloquer. Attention, si vous ne voulez pas être spoilé, évitez d’aller plus loin !

Comment débloquer la fin de Hades ?

Durant vos différentes parties, vous affronterez 4 boss, à chaque fin de région : les Erynies, l’Hydre, Thésée et le Minotaure et enfin Hadès. Après avoir vaincu Hadès, vous pourrez retourner à la surface pour découvrir votre vraie mère, Perséphone. Parlez-lui pour entamer un dialogue et, au bout de quelques phrases, vous retournerez directement en Enfer sans pouvoir ramener votre mère.

Pour accéder à la vraie fin, vous allez devoir parler à Perséphone 10 fois. Petite anecdote, après avoir battu Hadès 9 fois, vous n’aurez pas à le combattre, il vous laissera directement l’accès au jardin de Perséphone.

Parlez à votre mère pour débloquer l’ultime dialogue qui vous permettra de ramener votre mère en Enfer. Charon vous accompagnera et vous accèderez aux crédits du jeu, sur un fond musical d’Orphée. Vous retrouverez ensuite votre mère comme PNJ dans les enfers.

Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.