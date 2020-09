Petite mécanique non négligeable dans le roguelike de Supergiant Games, Hades, la pêche vous permettra de recevoir un tas de récompenses, dont certaines pourront dépasser vos espérances. Non disponible au début du jeu, nous allons vous expliquer via ce petit guide comment vous pourrez débloquer la pêche !

Comment débloquer la pêche dans Hades ?

Cette mécanique est apparue lors de la mise à jour The Long Winter et mérite de s’attarder dessus. Pour débloquer cette mécanique, rien de plus simple, dirigez-vous vers le contremaître, entre Hadès et Orphée et débloquer la pêche en utilisant un diamant. Pour obtenir cette ressource, il vous faudra vaincre l’Hydre dans la deuxième région des Enfers (Asphodèle).

Une fois le diamant dépensé chez le contremaître, vous pourrez pêcher dès la prochaine partie. Les coins de pêche seront matérialisés par un point brillant au niveau des différents points d’eaux. Pour les zones larges, n’hésitez pas à augmenter un peu le volume du jeu. En effet, s’il y a présence d’une zone de pêche, vous entendrez un petit « ding » qui vous précisera qu’un coin de pêche est disponible dans la zone.

Pour réussir à attraper le poisson, il faudra attendre que le flotteur plonge sous l’eau pour cliquer sur E ou RB (si vous jouez avec clavier ou à la manette) afin de l’attraper.

Toutes les zones des enfers peuvent proposer un coin de pêche, même le monde de Chaos, la Grèce ainsi que le jardin de Perséphone. Pour ce dernier, n’hésitez pas à faire le tour des différents points d’eaux, les poissons pêchés au niveau du jardin seront souvent rares et vous permettront d’obtenir de sacrés récompenses ! Une fois les poissons dans vos poches, amenez-les au cuisinier au niveau du Salon, dans la zone de départ.

Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.