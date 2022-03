Gundam Evolution confirme sa sortie en 2022 avec un trailer bien rythmé

Plus tôt dans la semaine, Sony a tenu un nouveau volet de son émission régulière. Ce State of Play s’est focalisé sur les titres japonais et Bandai Namco faisait partie du spectacle. L’éditeur nippon en a profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Gundam Evolution, son futur shooter multijoueur, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est venu imposer son rythme.

Les Gundam reviennent en 2022

Juste après le trailer déjà bien vivant de Forspoken, Bandai Namco a diffusé un nouveau trailer pour Gundam Evolution, avec une musique de Steve Aoki. Le projet, déjà annoncé plus tôt en 2021, diffuse ici sa toute première vidéo, permettant d’en apprendre un peu plus sur ses mécaniques et son contenu. Il s’agira donc d’un jeu de tir compétitif, jouable principalement en 6vs6, qui met bien sûr la franchise Gundam à l’honneur.

Il prendra la forme d’un free-to-play qui sera disponible aussi bien sur consoles et PC. Le titre est ainsi confirmé dans nos contrées occidentales pour cette année, et proposera trois variantes en multijoueur de jeu telles qu’un mode Domination, un mode Point Capture et un mode Destruction. En complément de cette bande-annonce, l’éditeur japonais a aussi publié une autre vidéo de 3 minutes, qui s’attardent un peu plus sur le gameplay et les diverses possibilités sur le champ de bataille.

Gundam Evolution sortira dans le courant de l’année 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.