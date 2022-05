Gundam Evolution

Gundam Evolution est un jeu orienté multijoueur free-to-play qui se présente comme un shooter mettant en scène des affrontements pouvant aller jusqu'à 6 contre 6. On y retrouve les Gundam les plus célèbres de la saga, toutes séries confondues, jouables dans plusieurs modes de jeu comme de la capture de zone ou des matchs à mort, qui prennent place sur plusieurs cartes différentes. Chaque Gundam dispose de son propre armement et de ses capacités uniques.