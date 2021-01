Guilty Gear Strive présente ses modes de jeu en vidéo

Alors qu’en 2020 nous prenions connaissance de la feuille de route complète du titre, début janvier c’est le personnage connu des fans, Anji Mito, qui nous gratifiait de sa venue. Par le biais d’une vidéo de présentation publiée par Arc System Works, Guilty Gear Strive dévoile maintenant ses différents modes de jeu.

Un tour complet du jeu

Réputé pour son contenu relativement généreux pour un jeu de combat, ce nouvel opus ne fera pas exception. Concernant les modes en ligne, les joueurs pourront s’affronter tout en profitant du cross-play entre les consoles PS4 et PS5. Cependant, pour l’heure, cela ne sera pas possible pour les joueurs PC.

Le netcode rollback sera également présent. Affilié aux jeux de combats, ce netcode permet de rendre les expériences en ligne plus fiables pour les joueurs. Notons aussi la présence d’un système de lobbies et la possibilité de personnaliser son avatar.

D’après les mots d’Arc System Works, ce système de lobby attribuera un étage en fonction de votre niveau de compétence déterminé par l’issue d’un match, mais aussi par l’analyse de vos actions en combat.

Enfin, il sera possible de se réunir avec des joueurs et des amis, jusqu’à neuf, dans un lobby « Player Match ». Concernant le contenu hors-ligne, Guilty Gear Strive embarquera les modes Tutoriel, Mission, Entraînement, Versus, Survie, Arcade, Galerie, GG World et Histoire.

Prévu pour le 9 avril 2021, Guilty Gear Strive sera disponible sur PC, PS4 et PS5. En attendant, un nouveau trailer sera diffusé prochainement afin de présenter le quinzième personnage qui composera le roster au lancement. Le premier season pass est par ailleurs déjà annoncé.