Guilty Gear Strive dévoile un trailer pour Anji Mito

Après la diffusion d’un stream présentant Giovanna, ses différentes éditions et le contenu de son season pass en octobre 2019, Guilty Gear Strive continue de se dévoiler avec un nouveau trailer dédié à Anji Mito.

Le 15ème combattant se montrera en février

Comme l’indique Gematsu, ce combattant japonais est présenté comme un homme « pouvant avoir le sang chaud » et misant plus sur « son intuition plutôt que sa raison » lors d’un affrontement. Notez que Arc System Works a également profité de l’occasion pour annoncer que le 15ème et dernier personnage jouable day one sera révélé le mois prochain. Contrairement à d’habitude, aucun indice sur l’identité de ce dernier n’a été partagé par le studio.

Guilty Gear Strive sortira le 9 avril sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Rappelons que les possesseurs des éditions Deluxe et Ultimate, sur consoles uniquement, bénéficieront d’un accès anticipé au jeu de combat dès le 6 avril.