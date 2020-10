Guilty Gear Strive : Giovanna, date, éditions et season pass

Cette nuit, Guilty Gear Strive nous a dit tout ou presque lors de son stream. Date de sortie, nouveaux combattants, les différentes éditions et même le programme pour le Season Pass.

Can you pet the Spirit Wolf ?

On commence par le casting du jeu qui sera composé à la sortie de 15 personnages. La treizième a été dévoilée lors de cette présentation et il s’agit de Giovanna, une guerrière inédite, très classe et rapide, qui protège habituellement le Président des États-Unis. Elle se distingue aussi par Rei, l’esprit de loup qui l’accompagne.

Vers la fin du trailer, on voit l’ombre du prochain combattant qui fait très fortement penser à Anji Mito, confirmation le 1 janvier 2021 avec la prochaine vidéo.

Les différentes éditions de Guilty Gear Strive

On poursuit avec les informations plus pratiques sur la sortie telles que la date et les éditions et cela tombe bien puisque l’un dépend de l’autre. En effet, l’édition standard sortira le 9 avril 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (Steam). Mais si vous prenez l’édition Deluxe ou Ultimate sur consoles, vous aurez droit à un accès anticipé dès le 6 avril. Pas d’avance pour l’édition Deluxe sur PC.

Attention, il s’agit plus d’une démo en réalité puisque seuls les 13 premiers des 15 personnages seront jouables dans cette version. Tous les modes ne seront pas disponibles et le mode histoire s’arrêtera au prologue. De plus, précommander le jeu en dématérialisé sur consoles donnera droit à accéder un jour plus tôt à la bêta ouverte du jeu qui aura lieu en début d’année prochaine sur PS4 et PS5.

Bonus de précommande

Le bonus de précommande sera un pack de costumes spéciaux pour Sol Badguy et Ky Kiske qui change non seulement la couleur de leurs vêtements mais aussi celle de l’effet de leurs attaques. Le code sera inclus dans le boîtier de la première vague de jeux tandis que vous le recevrez jusqu’au 23 avril si vous préférez le dématérialisé.

Édition Deluxe

Une édition Deluxe sera disponible en téléchargement uniquement. Elle contient :

le jeu

le jour d’avance sur la bêta ouverte (sur PS4 et PS5, pas sur Steam)

le Season Pass

l’application Artbook et bande originale numériques (sur PS4 et PS5, pas sur Steam)

Édition Ultimate

La PlayStation 4 et la PlayStation 5 auront également droit à une édition Ultimate, en physique ou en dématérialisé, qui contiendra :

le jeu

le jour d’avance sur la bêta ouverte

les 3 jours d’accès anticipé avant la sortie

le Season Pass

l’application Artbook et bande originale numériques

Un pack exclusif de couleurs alternatives pour les personnages

Le Season Pass

La présentation a également été l’occasion de dévoiler les plans d’Arc System Works en ce qui concerne le futur. Le jeu de combat aura bien évidemment un Season Pass qui contiendra :

5 personnages

2 terrains

5 couleurs alternatives pour les 20 personnages

Un scénario supplémentaire

Le mode Histoire

Guilty Gear Strive se veut être la conclusion de l’histoire de la série, par conséquent des efforts particuliers ont été fait sur le mode histoire qui sera par exemple entièrement doublé. Pour que les nouveaux venus se mettent à niveau en attendant la sortie du nouvel épisode, le site officiel propose un webcomic en 5 parties avec une intro et une conclusion pour couvrir les événements de la série avant Xrd -Sign-.

Ensuite, c’est une série de vidéos qui prendra le relais sur Youtube, publiées à un rythme d’un chapitre par jour à partir de demain. On nous précise au passage que le jeu aura aussi de quoi nous informer sur l’histoire dans son Mode Theater.

Le reste des vidéos

Avant de vous quitter, on vous laisse avec quelques vidéos supplémentaires, à savoir la présentation complète qui a duré un peu plus de 2h20 (en japonais) avec quelques matchs de Guilty Gear Strive par des joueurs pros, mais aussi les clips pour les versions courtes du thème principal Smell of the Game et du thème de Nagoriyuki What do you fight for.

Guilty Gear Strive sortira donc le 9 avril 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.