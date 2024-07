Petit disclaimer avant de voir que votre chouchou n’est pas tout en haut de la liste : cette tier list est subjective et se base sur les kits des personnages. Vous n’aurez donc pas forcément la même en fonction de votre ressenti de jeu ou du build que vous accordez à chaque personnage.

Notez également qu’elle n’est valable que pour le lancement du jeu, en version 1.0, et ne comporte donc pas les personnages sortis après cela, qui peuvent considérablement faire bouger les lignes de cette liste. Nous ne prenons également en compte que les versions de base des personnages, sans leurs doublons.

La tier list des agents de Zenless Zone Zero

Comme vous pouvez le voir, ce sont principalement des Agents de Rang S qui vont occuper les meilleures places, contrairement aux Rang A. Tout en haut de la liste, on retrouve Ellen, premier personnage sur la bannière temporaire, qui effectue des larges attaques et qui bénéficie de l’élément glace. Le plus grand personnage Attaque du moment, et donc le meilleur DPS. Pour ce qui est des personnages de type Confusion, c’est Lycaon qui s’en sort le mieux même si les personnages de départ pourront aussi faire l’affaire. Et enfin, en Soutien, Rina survole la compétition mais Soukaku, qui est gratuite, peu aussi dépanner.

Quant aux personnages qui sont tout en bas comme Billy, n’allez pas croire qu’ils sont inutilisables. Ils peuvent tout à fait remplir leur rôle avec efficacité, surtout si vous obtenez des doublons, et devenir à terme plus puissant que d’autres personnages. Ils demandent simplement un investissement plus grand pour les mêmes résultats.

Voici la liste complète :

S-Tier

Ellen

Lycaon

Rina

A-Tier

Nekomata

Grace

Soukaku

Koleda

Soldat 11

Lucy

B-Tier

Anby

Nicole

Piper

Anton

Ben

C-Tier

Corin

Billy

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android.