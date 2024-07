Voici quelques conseils de base qui seront surtout utiles à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude des titres du genre de Zenless Zone Zero.

Ne gaspillez pas vos ressources

Leçon numéro 1 dans un gacha : ne pas faire n’importe quoi avec vos ressources. Cela coule de source, mais c’est aussi vrai pour Zenless Zone Zero. Vous n’avez absolument pas besoin de faire progresser tous vos personnages et toutes vos « armes ». N’investissez que dans ceux qui vous plaisent vraiment et ceux que vous êtes sûrs d’utiliser, sachez que vous n’avez besoin que de trois personnages dans une équipe.

Utilisez vos Polychromes pour le Chanel Exclusif

Dans le même ordre d’idée, il est fortement conseillé de ne jamais dépenser vos Polychromes dans le Chanel Stable, ni dans le Chanel Moteurs-ampli sauf si vous êtes quelqu’un qui est prêt à mettre de l’argent dans le jeu. Il est recommandé de dépenser votre monnaie in-game en priorité dans le Chanel Exclusif étant donné que le personnage Rang S qui est mis à l’honneur n’est présent que de manière temporaire. En invoquant sur ce Chanel, vous obtiendrez de toute façon des personnages du Chanel Stable.

Dépensez toute votre énergie quotidiennement

Zenless Zone Zero dispose lui aussi d’un système d’énergie qui vous permet de participer à certaines activités pour obtenir des matériaux nécessaires afin d’augmenter la force de vos personnages. Cette énergie dispose d’une limite (240) et mieux vaut ne pas la laisser monter aussi haut, puisqu’elle ne se remplira plus ensuite (et c’est donc de l’énergie perdue). Chaque jour, pensez donc bien à dépenser cette énergie pour maximiser vos revenus en jeu.

Pensez à vous rationner de nouilles

Avant de partir en mission, sortez du vidéo club pour aller faire un tour dans le restaurant juste en face. C’est ici que vous pourrez commander un plat qui va vous donner des boosts temporaires lors de vos prochains combats. Il ne faut que de la petite monnaie pour en profiter, donc n’hésitez pas à en abuser à chaque fois que les effets s’estompent.

Un bon café par jour

Un peu plus loin que le restaurant, vous trouverez aussi un café avec des boissons qui méritent le détour. En plus d’augmenter certains loots, ces boissons vous donneront également de l’énergie supplémentaire. Forcément, impossible d’en abuser en étant limité quotidiennement, mais tous les jours, prenez un bon réflexe en allant prendre votre café (en jeu).

Direction le supermarché

Dernier tour en ville avec le magasin du quartier, gardé par trois Bangbous. Un supermarché très utile puisqu’il vend des matériaux nécessaires à l’amélioration de vos personnages, et ce contre un peu de monnaie. Au lieu de gaspiller votre précieuse énergie dans les défis pour obtenir ces mêmes matériaux, pensez à vérifier s’ils ne sont pas déjà en vente dans ce magasin.

Composez une équipe équilibrée

Zenless Zone Zero vous permet de prendre le contrôle d’une équipe de trois personnages, dans laquelle chacun va se relayer au combat. Il est très préférable de prendre des personnages complèmentaires, et le jeu facilite d’abord cela avec son système de factions. Par exemple, les membres des Lièvres rusés vont bien ensemble. Ce qu’il faut regarder, c’est si votre équipe possède des rôles équilibrés. Il est tout à fait possible de jouer avec trois personnages « Attaque », mais un trio « Attaque », « Soutien » et « Confusion » permettra de faire face à davantage de situations.

N’oubliez pas les Bangbous

Ces petites peluches de lapin (oui on dira que ce sont des lapins) sont essentielles dans Zenless Zone Zero. En plus d’être adorables, elles vous prêtent assistance en combat une fois la fonctionnalité débloquée (il faut avancer dans les quêtes principales). Il est important de bien choisir son Bangbous et de ne pas le négliger, en augmentant son niveau au même titre que vos personnages étant donné le soutien qu’il peut vous apporter. Vérifiez bien si votre Bangbou à une bonne synergie avec votre équipe avant de partir en combat.

Vérifiez l’emploi du temps familial

Tous les jours, vous aurez des tâches quotidiennes à remplir via votre planning familial. Ces tâches ne vous demandent souvent que quelques minutes de votre temps et permettent de récupérer quelques récompenses au passage. Tout comme il est important de dépenser son énergie tous les jours, il faut aussi vérifier à bien terminer les missions du jour pour optimiser votre progression.

Venez régulièrement à bout de la Néantre Zéro

La Néantre Zero est équivalent à l’Univers simulé de Honkai Star Rail, si vous avez joué au précédent jeu de HoYoverse. Il s’agit là d’un défi à remplir chaque semaine pour obtenir des récompenses, qui prend la forme d’un rogue-like. Il s’agit là de l’un des meilleurs moyens pour obtenir beaucoup d’objets nécessaires à vos personnages, c’est pourquoi chaque semaine, il faut faire en sorte d’obtenir le maximum de points dans ce mode (une limite est fixée).

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.