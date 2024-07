Le choix entre deux personnages Rang S n’est jamais très simple, surtout en début de partie. Puisque le jeu vient d’être lancé, la tentation de tout dépenser pour Ellen peut être forte, mais est-elle raisonnable ?

Ellen, meilleur personnage DPS du jeu

Ellen est un bon choix dans la mesure où elle va vous aider à faire des gros dégâts d’entrée de jeu. L’avoir dans son équipe pour débuter votre aventure est un confort non négligeable.

Elle a la chance d’avoir une équipe parfaite pour elle avec Lycaon et Soukaku. Les trois forment l’une des meilleures équipes du jeu à l’heure actuelle. Si vous possédez déjà Lycaon, notre avis sera donc de foncer sur l’invocation d’Ellen.

Sa force est aussi sa faiblesse. Ellen a déjà atteint son plein potentiel avec son équipe et même si elle peut encore progresser à l’avenir, elle peut aussi facilement se faire dépasser par d’autres DPS dans les futures mises à jour.

Zhu Yuan, un meilleur investissement ?

Zhu Yuan n’étant pas encore jouable, tout ce que l’on peut dire à son sujet n’est lié qu’aux retours sur les bêtas. Le personnage est complexe à juger étant donné qu’il s’agit là encore d’un DPS, mais de type Ether, ce qui est pour l’instant rare dans le jeu. Un peu à la manière d’une Grace, elle attaque à distance avec son arme à feu qui peut faire de gros dégâts.

Son seul point faible pour le moment est l’absence de synergie avec d’autres personnages en dehors de Nicole. Ce qui veut dire que contrairement à Ellen, son potentiel complet n’est pas encore connu. En l’état, elle reste malgré tout un excellent personnage, ce qui veut dire qu’avec les bons supports, elle pourrait devenir très puissante à l’avenir, potentiellement plus qu’Ellen.

Qui choisir entre Ellen et Zhu Yuan ?

Sachez d’abord qu’il y a pas de mauvais choix entre les deux personnages. Les plus chanceux pourront même invoquer les deux, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. On ne pourra que vous recommander de d’abord tester Ellen via l’essai de personnages afin de voir si son gameplay peut vous convenir ou non. Si c’est le cas et que Zhu Yuan vous tente aussi, préparez vos polychromes.

Notre conseil sera donc – si Ellen vous plaît suffisamment (mais pas non plus immensément) – de dépenser vos polychromes sur sa bannière. Si, par malchance, Ellen ne tombe pas au 50/50 et que vous obtenez un autre personnage Rang S (qui n’est pas Lycaon), arrêter les frais est une bonne option. Vous aurez Zhu Yuan en garantie pour votre prochain Rang S. Sauf si vous n’avez d’yeux que pour Ellen, mieux vaut s’en tenir à cette stratégie. Vous pouvez aussi tenter le reroll pour obtenir Ellen dès le début pour ensuite économiser pour Zhu Yuan.

En somme : si vous souhaitez un excellent DPS dès maintenant mais qui aura un futur incertain, invoquez Ellen, et si vous préférez miser sur l’avenir, Zhu Yuan peut être un bon investissement. Et n’oubliez pas : peu importe les stratégies, les caractéristiques, choisissez le personnage qui vous plait le plus, car c’est le plus important.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.