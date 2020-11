Les Valorplates dans Godfall sont les différentes armures que peut revêtir le joueur. En plus d’offrir une apparence sympathique et d’assurer une certaine classe sur les champs de bataille, ces dernières ne sont pas juste là pour la forme puisqu’elles offrent au joueur un bonus passif, une Colère d’Archon et un arbre d’amplifications propres à chaque Valorplate.

La plupart de ces armures possèdent une affinité avec une altération de statut ou un type d’attaque bien spécifique, nous vous invitons alors à jeter un œil à notre guide dédié à ce sujet. Au nombre de 12, nous allons ici présenter chaque Valorplate de Godfall tout en indiquant les différents bonus que ces armures offrent.

Liste des Valorplates dans Godfall

Silvermane

Bonus passif : +10% de vitesse de charge de Technique d’arme, de bouclier et d’attaque polarisée

+10% de vitesse de charge de Technique d’arme, de bouclier et d’attaque polarisée Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 guerriers spirituels

Invoque 3 guerriers spirituels Pendant Colère d’Archon : +300% de vitesse de charge de Technique d’arme. +30% de dégâts après avoir triomphé d’un ennemi avec une Technique d’arme, une capacité de bouclier ou une attaque polarisée

+300% de vitesse de charge de Technique d’arme. +30% de dégâts après avoir triomphé d’un ennemi avec une Technique d’arme, une capacité de bouclier ou une attaque polarisée Arbre d’Amplification : 9 Amplifications neutres.

9 Amplifications neutres. Acquisition : Débloqué dès le début du jeu.

Phoenix

Bonus passif : +10% de chance d’infliger Brûlure

+10% de chance d’infliger Brûlure Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts de feu

Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts de feu Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Brûlure. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Brûlure. Les attaques infligent des dégâts de feu

+90% de chance d’infliger Brûlure. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Brûlure. Les attaques infligent des dégâts de feu Arbre d’Amplification : 9 Amplifications neutres.

9 Amplifications neutres. Acquisition : Débloqué après avoir vaincu Solaris et avoir gagné l’accès au Monolithe

Greyhawk

Bonus passif : +10% d’accumulation de Brise-âme

+10% d’accumulation de Brise-âme Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui appose de l’Accumulation de Brise-âme aux ennemis proches

Déclenche une onde de choc qui appose de l’Accumulation de Brise-âme aux ennemis proches Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger brûlure. +100% d’Accumulation de Brise-âme. Déclenche une onde de choc qui appose de l’Accumulation de Brise-âme aux ennemis proches lors de l’exécution d’un Brise-âme sur un ennemi.

+90% de chance d’infliger brûlure. +100% d’Accumulation de Brise-âme. Déclenche une onde de choc qui appose de l’Accumulation de Brise-âme aux ennemis proches lors de l’exécution d’un Brise-âme sur un ennemi. Arbre d’Amplification : 3 nœuds neutres, 3 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité.

3 nœuds neutres, 3 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Jaspe Infusé (Royaume de la Terre).

Bulwark

Bonus passif : +10% de chance d’infliger Saignement

+10% de chance d’infliger Saignement Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 sentinelles physiques

Invoque 3 sentinelles physiques Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Saignement. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Saignement. Les attaques infligent des dégâts physiques

+90% de chance d’infliger Saignement. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Saignement. Les attaques infligent des dégâts physiques Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 3 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 3 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Jaspe Infusé (Royaume de la Terre)

Mesa

Bonus passif : +10% de chance d’infliger Poison

+10% de chance d’infliger Poison Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts de Terre

Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts de Terre Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Poison. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Poison. Les attaques infligent des dégâts Terre

+90% de chance d’infliger Poison. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Poison. Les attaques infligent des dégâts Terre Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 3 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 3 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Jaspe Infusé (Royaume de la Terre)

Vertigo

Bonus passif : +10% de chance d’infliger Choc

+10% de chance d’infliger Choc Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts d’air

Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts d’air Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Choc. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Choc. Les attaques infligent des dégâts d’air

+90% de chance d’infliger Choc. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Choc. Les attaques infligent des dégâts d’air Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 4 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 4 Amplifications d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Larme Cristalline (Royaume de l’Eau)

Typhon

Bonus passif : +10% de chance d’infliger brûlure

+10% de chance d’infliger brûlure Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 sentinelles de l’eau

Invoque 3 sentinelles de l’eau Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Gel. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Gel. Les attaques infligent des dégâts d’Eau

+90% de chance d’infliger Gel. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Gel. Les attaques infligent des dégâts d’Eau Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 3 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 3 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Larme Cristalline (Royaume de l’Eau)

Armistice

Bonus passif : +10% de dégâts de percée

+10% de dégâts de percée Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui perce les ennemis proches et inflige des dégâts physiques

: Déclenche une onde de choc qui perce les ennemis proches et inflige des dégâts physiques Pendant Colère d’Archon : +50% de dégâts de percée. +100% de dégâts sur les ennemis percés. +100% de dégâts de Démolition. +30% de dégâts après avoir triomphé d’un ennemi percé ou à l’aide d’une Démolition.

+50% de dégâts de percée. +100% de dégâts sur les ennemis percés. +100% de dégâts de Démolition. +30% de dégâts après avoir triomphé d’un ennemi percé ou à l’aide d’une Démolition. Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 4 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 4 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 1 Amplification de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Larme Cristalline (Royaume de l’Eau)

Moebius

Bonus passif : +10% de chance d’infliger Malédiction

+10% de chance d’infliger Malédiction Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 sentinelles du Vide

Invoque 3 sentinelles du Vide Pendant Colère d’Archon : +90% de chance d’infliger Malédiction. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Malédiction. Les attaques infligent des dégâts de Vide

+90% de chance d’infliger Malédiction. +100% de dégâts sur les ennemis atteints de Malédiction. Les attaques infligent des dégâts de Vide Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 4 Amplifications de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 1 Amplification de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 4 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Filament Aéthérique (Royaume de l’Air)

Aegishorn

Bonus passif : -5% de dégâts subis en moins

-5% de dégâts subis en moins Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 guerriers spirituels

Invoque 3 guerriers spirituels Pendant Colère d’Archon : Vous et vos alliés proches subissez 30% de dégâts en moins. Après être touché, tire 3 projectiles infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches.

Vous et vos alliés proches subissez 30% de dégâts en moins. Après être touché, tire 3 projectiles infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches. Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 3 Amplifications de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 1 Amplification d’Esprit et 3 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Filament Aéthérique (Royaume de l’Air)

Illumina

Bonus passif : +15% de dégâts sur Point faible

+15% de dégâts sur Point faible Déclenchement Colère d’Archon : Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts physiques et dévoile les Points faibles des ennemis

Déclenche une onde de choc qui inflige des dégâts physiques et dévoile les Points faibles des ennemis Pendant Colère d’Archon : +40% de dégâts sur Points faibles. +40% de dégâts sur Points faibles lors d’un Coup de Grâce. Déclenche une onde de choc toutes les 2 secondes qui inflige des dégâts physiques et dévoile les Points faibles des ennemis

+40% de dégâts sur Points faibles. +40% de dégâts sur Points faibles lors d’un Coup de Grâce. Déclenche une onde de choc toutes les 2 secondes qui inflige des dégâts physiques et dévoile les Points faibles des ennemis Arbre d’Amplification : 3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité.

3 Amplifications neutres, 2 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 50 Filament Aéthérique (Royaume de l’Air)

Hinterclaw

Bonus passif : +5% de chance de coup critique

+5% de chance de coup critique Déclenchement Colère d’Archon : Invoque 3 guerriers spirituels

Invoque 3 guerriers spirituels Pendant Colère d’Archon : +30% de chance de coup critique. +15% de dégâts de Coup critique après avoir triomphé d’un ennemi (max: 150%)

+30% de chance de coup critique. +15% de dégâts de Coup critique après avoir triomphé d’un ennemi (max: 150%) Arbre d’Amplification : 1 Amplification neutre, 2 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité.

1 Amplification neutre, 2 Amplifications de Puissance, 2 Amplifications d’Esprit et 2 Amplifications de Vitalité. Acquisition : En échange de 5 cœurs de Valorplate et 5 Orbes du Néant (Missions de Pierrerêve)

