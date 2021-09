Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Kena Bridge of Spirits. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Retrouvez notre guide complet de Kena Bridge of Spirits pour vous aider à tout trouver avec une soluce, des astuces et l’emplacement des collectibles.

Jeu de base (42 trophées)

Platine

Tous les trophées ont été obtenus

Vous avez obtenu tous les trophées de Kena : Bridge of Spirits.

Or

Restaurer l’équilibre

Vous avez vaincu le dieu des Rot corrompu.

Vous avez trouvé tous les Rot.

Terminer le jeu en difficulté Maître

Argent

Guide des esprits

Vous avez vaincu Taro corrompu.

Vous avez vaincu l’artisane du bois corrompue.

Vous avez vaincu Toshi corrompu.

Tous les chapeaux de Rot ont été collectionnés.

Vous avez ouvert tous les coffres maudits.

Vous avez débloqué toutes les améliorations de capacités.

Vous avez restauré tous les sanctuaires de fleurs.

Vous avez médité dans tous les lieux de méditation.

Vous avez livré tous les courriers des esprits.

Bronze

Chasseur dans la forêt

Capacité Arc apprise.

Capacité Bombe apprise.

Capacité Élan apprise.

Le héros Rot a rejoint votre équipe.

Vous avez découvert le village.

Vous avez découvert le village. Dans les bois

Vous avez découvert la forêt.

Vous avez découvert la ferme.

Vous avez atteint le sanctuaire de la montagne.

Vous avez trouvé la relique Couteau de Taro.

Vous avez trouvé la relique Lanterne de Taro.

Vous avez trouvé la relique Offrande de nourriture de Taro.

Vous avez trouvé la relique Bœuf d’Adira.

Vous avez trouvé la relique Marteau d’Adira.

Vous avez trouvé la relique Cœur du village d’Adira.

Vous avez trouvé la relique Sceau du village de Toshi.

Vous avez trouvé la relique Encens de Toshi.

Vous avez trouvé la relique Harpon de Toshi.

Toucher 3 ennemis avec une seule flèche imprégnée de Rot.

Vous avez détruit une phalène ennemie avec une bombe.

Toucher 3 points critiques en 3 secondes.

Toucher 3 ennemis avec un seul tir multiple.

Vous avez vaincu un ennemi en tirant sur une bombe dans les airs.

Vous avez détruit un bâton-bouclier sans briser son bouclier.

Vous avez détruit un mage avec sa propre bombe.

Vous avez détruit 3 ennemis avec une seule parade.

Utiliser 5 actions de Rot en un seul combat.

Vous avez détruit 3 ennemis avec une seule attaque d’élan.

Vous avez restauré un sanctuaire de fleurs.

Vous avez pris une photo en mode photo

Retrouvez également nos astuces et guides/soluces dans nos sections dédiées.