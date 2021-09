Kena Bridge Of Spirits : Les développeurs pensent qu’il n’y aura pas de suite

Maintes et maintes fois repoussé, Kena Bridge Of Spirits s’apprête enfin à sortir d’ici quelques jours et fera certainement un crochet durant le PlayStation Showcase de ce jeudi. D’ici là, les développeurs du titre font le tour des médias pour répondre à quelques questions avant le lancement, notamment pour une potentielle suite.

Un univers exploité autrement que par un jeu ?

C’est ici une interview accordée par SoulVision Magazine qui nous intéresse, relayée par The Gamer. Les co-fondateurs d’Ember Lab, Mike et Josh Grier, évoquent alors l’avenir de la licence, en exprimant des doutes sur la faisabilité d’une suite pour le jeu. S’il affirme alors que l’univers peut encore être exploité, Josh Grier déclare « je ne sais pas si l’on va faire une suite directe ensuite ».

Les deux frères évoquent plutôt l’envie de de « produire une nouvelle licence avec le même style pour le gameplay et pour l’expérience très narrative ». Pour ce qui est du monde de Kena, il n’est cependant pas impossible que l’univers soit exploré via d’autres médias, comme un film ou une série TV.

Bien entendu, ces déclarations viennent avant le lancement, et la réception du jeu peut totalement bouleverser les plans du studio selon l’accueil critique et commercial que va avoir Kena.

On aura certainement un début de réponse dès le 21 septembre prochaine, date de la sortie de Kena Bridge of Spirits sur PC, PS4 et PS5.