Horizon Forbidden West a décidé de rendre hommage à une autre saga des PlayStation Studios puisqu’on peut trouver une série de collectibles qui sont des totems de guerre liés à God of War. Et tous les trouver permet de Kratossifier notre chasseuse Nora préférée.

Comment trouver les totems de guerre dans Horizon Forbidden West ?

Totem de guerre

Le premier totem de guerre est tout simplement le totem de guerre. Pour le trouver, il faut se rendre dans la partie enneigée de la carte, au sud du Rempart et à l’est de la Serre. Le plus simple est de partir du Grand-cou du Siège des Sentinelles et de suivre la route vers le nord sur lequel on trouve un abri en chemin.

Près de la fin de la route, Aloy remarquera qu’il y a une hache plantée dans un arbre. Vous pouvez examiner cette hache pour que votre Focus trouve une piste à suivre.

Cette piste vous fera faire un peu d’escalade mais aussi probablement combattre quelques machines puisqu’on trouve un traqueur et des Ailes-d’Hélion près de votre destination.

Destination qui est une petite cabane qui semblera probablement familière à celles et ceux qui ont fait le God of War version 2018. En regardant bien à gauche, vous y verrez votre premier totem qui ressemble à notre bon vieux Kratos.

Totem de jeunesse

Direction le nord-ouest de San Francisco et sa zone avec plusieurs bus scolaires et un Oiseau-tempête.

Le totem de jeunesse représentant Atreus vous attend tout simplement posé sur le pont.

Totems de fraternité

Le dernier totem est un duo de totems de fraternité que l’on trouve près de l’Atelier de Sylens visité lors de la quête principale Aux portes de la mort. C’est à l’est de la sortie est du tunnel Casse-vertèbres, sur une presqu’île peuplée d’Étincelles.

Plus précisément, il faut regarder du côté est de la presqu’île, au pied du plus grand arbre. Les figurines de Sindri et Brok se trouvent dans le creux d’un rocher fendu.

Maquillage Marque de guerre

Obtenir les trois totems débloque un nouveau maquillage qui donnera à Aloy la fameuse marque de Kratos. Pour pouvoir l’appliquer, il faut se rendre chez un Peintre. On en trouve à Marque Sanglante, au Rempart et à Marépine.

En attendant la sortie de God of War Ragnarok, vous pouvez retrouver tous nos conseils et astuces pour les nouvelles aventures d’Aloy dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West, avec notamment comment obtenir son Platine.