Horizon Forbidden West a un trophée Platine étonnamment facile et relativement rapide à obtenir. Si on vous propose déjà un article qui liste les différents trophées du jeu, ce guide est fait pour apporter plus de détails sur la stratégie à adopter dans votre quête pour le Platine avec notamment quelques pièges à éviter. Attention puisque certains éléments du jeu peuvent être spoilés dans la suite de cet article.

Durée nécessaire pour finir l’aventure et le 100%, niveau de difficulté, dans quel ordre réaliser les trophées, quelles astuces pour réussir les objectifs… Voici comment avoir tous le platine de Horizon Forbidden West dans ce guide des trophées complet.

Avant de commencer le Platine d’Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West vous demandera probablement environ 50 heures et une seule run pour obtenir son Platine (beaucoup moins si vous rushez). La stratégie la plus simple est de se concentrer dans un premier temps sur ses missions principales en prenant le temps de scanner tous les robots croisés. En effet, il n’y a que ça qui posera problème si ce n’est pas fait avant le post-game.

Plus précisément, seul le trophée demandant de scanner toutes les machines peut être loupé puisque deux d’entre elles ont un nombre d’apparitions limité. Il s’agit du Spectre que vous croiserez tout de même pendant trois missions principales différentes mais aussi deux missions secondaire, et du Spectre Prime qui se limite au dernier chapitre.

Pour les points de compétences, débloquez en priorité les combos présents dans l’arbre de compétence Guerrier puisqu’ils seront nécessaires. Notez aussi que nous avons rencontré un gros bug avec une quête secondaire nécessaire pour le Platine, on vous recommande donc de ne pas explorer les buildings de San Francisco en usant de l’attracteur avant d’avoir terminé la quête Héritage interdit.

Le niveau de difficulté

Sachez qu’aucun trophée d’Horizon Forbidden West n’est lié au mode de difficulté choisi. Vous pouvez donc tout à fait prendre un mode moins complexe que le mode normal, même s’il n’a absolument rien d’insurmontable. Notez que vous pouvez d’ailleurs changer ce réglage à n’importe quel moment pour par exemple vous faciliter momentanément un combat qui vous pose problème.

La quête principale

Sans surprise, faire la quête principale est ce qui rapporte le plus de trophées dans Horizon Forbidden West. En effet, on en compte 11 qui sont :

Couards atteints

Passage vers l’ambassade sécurisé

Ambassade assistée

Base établie

Ether récupéré

Bêta récupérée

Poséidon récupéré

Déméter récupérée

Sort de Faro découvert

Sur les ailes de Dix

Némésis découvert

Les quêtes secondaires

Horizon Forbidden West ne demande absolument pas de faire l’ensemble des missions annexes et des services personnels du jeu. En effet, si le jeu en comporte près d’une cinquantaine, seule une douzaine d’entre elles sont nécessaires pour avoir le Platine.

Couards sauvés

Ce trophée demande de terminer quatre quêtes bien précises au niveau des Couards (ou dans la zone voisine) :

Les Fouisseurs (donnée par Ulvund à Scoroc)

(donnée par Ulvund à Scoroc) Ombre du passé (donnée par Conover à Cagnard)

(donnée par Conover à Cagnard) La voie du crépuscule (donnée par Petra à Scoroc)

(donnée par Petra à Scoroc) Ombres de l’ouest (donnée automatiquement après avoir terminé Ombre du passé)

Nouveau commandement du Désert choisi

Si la description de ce trophée sous-entend qu’il est possible de le rater, rassurez-vous il n’en est rien. En effet, le choix ne peut se faire qu’après avoir aidé les deux personnages. C’est donc en réalité une suite de trois quêtes annexes à faire normalement :

Soif de chasse (donnée par Drakka à Flèchemain)

(donnée par Drakka à Flèchemain) L’Entaille dans le sable (donnée après avoir terminé Soif de chasse)

(donnée après avoir terminé Soif de chasse) La Porte des vaincus (donnée après avoir terminé L’Entaille dans le sable)

Kotallo aidé

Il faut faire la quête annexe Ce qui fût perdu donnée par Kotallo après avoir terminé la mission principale Graines du passé.

Dieux de la Terre soignés

Il faut faire la quête annexe Le deuxième couplet donnée par Zo une fois que vous avez terminé la mission principale nommée À tous les échos.

Données d’Alva récupérées

Il faut faire la quête annexe Héritage interdit donnée par Alva une fois que vous avez terminé la mission principale nommée Gémeaux. On vous recommande de la faire immédiatement puisque comme dit plus tôt dans cet article, nous avons involontairement bloqué cette quête lors de notre exploration en visitant San Francisco.

Nous avions trouvé cet endroit par hasard et dégagé un passage avec l’attracteur. Problème, en revenant lors de la quête, la voie était dégagée visuellement mais il y avait un mur invisible. Recharger la partie ou redémarrer le jeu ne suffit pas, il faut trouver une sauvegarde où le mur n’a pas été touché ou recommencer le jeu si vous n’en avez pas. On espère que ce bug sera rapidement corrigé grâce à une mise à jour.

Deux quêtes avec monture volante réussies

Forcément, ce trophée vous demandera d’avoir la monture volante qui se débloque pendant la mission principale Les Ailes des Dix. Il faut faire deux missions parmi ces quatre :

Premier vol (donnée par Ferikka au Rempart)

(donnée par Ferikka au Rempart) Un brillant exemple (donnée par Marallo à Flèchemain)

(donnée par Marallo à Flèchemain) Vague de justice (donnée par Cragella à Rivemer)

(donnée par Cragella à Rivemer) Le chemin du retour (donnée par Harriem et Kristia à Viveterre de l’Héritage)

Les activités

Joueurs d’Attakth battus

Le mini-jeu d’Attakth risque de ne pas être la activité annexe préférée de tout le monde. Et heureusement, le Platine ne demande pas de beaucoup s’investir puisqu’il suffit de gagner un défi contre deux personnages différents. Autant se simplifier la vie en affrontant les deux adversaires les plus simples qui se trouvent à Scoroc et à Cagnard.

Premier ensemble de contrats de récupération terminé

Après la mission principale de l’Ambassade, vous pouvez vous rendre en contrebas pour trouver le Ferrailleur nommé Larend. Il vous donne un premier Contrat de récupération qui s’appelle Embuscade du convoi. Terminer ce contrat fait que vous pouvez reparler avec Larend pour obtenir les contrats Pillards et Antennes d’alerte. Les faire débloque le contrat Corne-sabre insaisissable qui permettra d’obtenir le trophée.

3 ruines de relique terminées

Le jeu propose des petites missions d’exploration de ruines avec quelques énigmes mais le Platine ne demande d’en faire que trois, ce qui peut donc se boucler très vite après avoir obtenu l’igniteur grâce aux ruines des Couards, de la Terre de nul homme et de la Weald Tempétueuse.

4 avant-postes rebelles terminés

Si Horizon Forbidden West contient 17 avant-postes rebelles, il en faut seulement quatre pour le trophée. Ce qui signifie que l’on peut donc atteindre ce nombre peu de temps après avoir débloqué la base si on fait les avant-postes suivants :

Ravine

Mélopée

Le Grand Virage

Sèchegorge

5 objets à collectionner différents récupérés

Guerrilla Games a été particulièrement généreux avec les chasseurs et chasseuses de trophées en ce qui concerne les collectibles. Au lieu de tout avoir, vous pouvez vous contenter d’en avoir un seul de chaque catégorie à savoir :

1 panorama (on en trouve un dans les Couards)

1 ruine de relique (qu’on peut aussi trouver dans les Couards)

1 tour de signal (qu’on ne trouve que dans les Couards)

1 drone de recensement (ils s’indiquent sur la carte quand vous passez à proximité)

1 boîte noire (on les repère à leur signal en utilisant le Focus mais vous en trouverez une en ville à Halite)

Série de défis d’Arène terminée

L’Arène d’Horizon Forbidden West se débloque après avoir terminé une quête du même nom qui se débloque elle-même après la mission principale Le Kulrut. On peut y faire une série d’épreuves mais rassurez-vous, pour obtenir ce trophée, il suffit de faire les quatre défis du niveau Néophyte.

Implacable vaincue

On classe ce service personnelles dans les activités annexes puisque cette mission requiert de vaincre les maîtres des quatre fosses de combat qui se situent dans les villes de :

Scoroc

Lance Ardente

Le Rempart

Marépine

Cela débloque la suite de la quête L’Implacable qui débloquera le trophée. Les maîtres demandent d’utiliser des techniques précises à débloquer dans l’arbre de compétence Guerrier dans lequel il faudra donc forcément dépenser des points. En cours de tout cela, vous aurez aussi automatiquement le trophée 3 enchaînements de combat rapproché réussis si vous ne l’avez pas eu naturellement.

3 galons gagnés dans toutes les zones de chasse

Horizon Forbidden West comporte quatre zones de chasse différentes. Et bonne nouvelle, cette fois-ci pas besoin de faire attention au chrono puisque l’on peut se contenter de faire les temps des quarts de galon (l’équivalent des médailles de bronze) qui ont des délais plus que généreux. On trouve les zones de chasse à :

Les Couards

Mélopée

Monts Abrupts

Tracepluie

Forcément, en faisant ce trophée vous aurez aussi celui nommé 3 galons gagnés dans une zone de chasse puisqu’il demande d’avoir un quart de galon dans les trois épreuves d’une même zone de chasse.

2 courses éclairs remportées

Horizon Forbidden West propose quatre courses de montures aux règles assez similaires à Mario Kart vu la présence d’item. Le trophée demande d’en remporter deux et vu qu’il s’agit d’une série de quêtes qui se débloquent en terminant la précédente, il suffit de trouver les cavaliers près de Sèchegorge pour démarrer la suite de courses.

Tous les noyaux piratés

Ce trophée demande de faire l’ensemble des creusets d’Horizon Forbidden West. Il faut avouer que l’on ne sait pas si cela compte ceux que l’on visite lors de la quête principale ou seulement les quatre que l’on peut trouver sur la carte :

MU

IOTA

CHI

KAPPA

Et forcément, en faisait le trophée qui demande de faire l’ensemble des creusets, vous obtiendrez celui qui demande d’en faire un à savoir Premier noyau piraté.

Tous les Grands-cous piratés

Horizon Forbidden West voit six tous ambulantes parcourir l’Ouest prohibé. Enfin six, il y a tout de même quelques subtilités comme vous pouvez le constater dans certains de nos guides pour pirater les Grands-cous. Et c’est logique, quand vous en piratez six, vous en piratez au moins un pour obtenir le trophée Premier Grand-cou piraté.

Asera vaincue

Ce trophée demande de faire les camps de rebelles mais pas les avant-postes. Il faut donc faire :

Région orientale

La ruche

Rocher brisé

Étreinte du Diable

Haut-Marais

Une fois ces cinq camps terminés, vous obtenez automatiquement une mission pour faire le camp de Primeforge et c’est en le faisant que l’on récupère ce trophée. Et forcément ce trophée permet aussi d’obtenir celui du Premier camp de rebelles terminé au passage.

Les arbre de compétences

Arbre de compétence appris

Horizon Forbidden West est plus que généreux avec les points de compétences mais si vous voulez le Platine avec un minimum de points, la meilleure solution est l’arbre Guerrier puisque c’est le seul qui nécessite forcément des points pour le trophée de l’Implacable. Et en complétant un arbre vous recevrez aussi forcément le trophée Sursaut de bravoure amélioré au niveau maximal au passage.

3 techniques d’armes déverrouillées

Ce trophée nécessite des techniques d’armes pour des armes différentes. L’arbre Guerrier ne donne des techniques que pour l’arc guerrier donc il faudra investir quelques points dans un autre arbre pour débloquer une technique pour deux autres armes.

Les combats

Ces trophées sont assez simples et devraient d’ailleurs se débloquer naturellement au cours de l’aventure.

Exécution discrète de 10 machines

Tout est dans le nom, il suffit de tuer 10 machines (n’importe lesquelles, pas besoin à faire ça sur des modèles différents). Pour augmenter vos chances, vous pouvez éventuellement améliorer les dégâts de votre attaque silencieuse grâce aux compétences Attaque silencieuse+ de l’arbre Infiltré.

100 composants détachés

Il suffit d’attaquer le plus souvent possible les points faibles des machines avec des dégâts de déchirure jusqu’à ce que ce trophée tombe.

Toutes les altérations élémentales utilisées

Les altérations élémentales se déclenchent quand vous avez assez utilisé de pièges ou de munitions d’un élément précis sur un même ennemi (certains peuvent se l’infliger eux-mêmes s’ils transportent une bonbonne de cet élément sur eux).

Il y en a un total de sept qui sont :

Fragilisé (gel)

Corrosion (acide)

Électrisé (électricité)

Brûlure (feu)

Trempé (eau de purge)

Explosion de plasma (Plasma)

Lenteur (adhésif)

L’Arène vous fournit de l’équipement lors de ses défis donc cela peut être une façon simple d’avoir ce qu’il vous manque sans forcément avoir l’arme adaptée. Notez que la section Statistiques du menu Carnet comptabilise le nombre de fois où vous avez déclenché chaque altération, ce qui peut donc vous aider à savoir quoi faire.

5 armes lourdes récupérées

Vous pouvez retourner les armes des machines contre elles ce qui est un gros avantage en combat en plus de vous permettre d’obtenir ce trophée. Sa description précise bien qu’il faut que ce soit des armes différentes mais vous n’avez pas forcément à les obtenir vous-mêmes. Celles trouvées par terre ou celles récupérées sur les ennemis humains comptent aussi. Vous pouvez trouver votre nombre actuelle dans la section Statistiques du menu Carnet.

Les robots

Plusieurs trophées demandent de voir, combattre ou pirater certains robots. En ce qui concerne les scans et les combats, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à regarder ce qu’il vous manque, vous pouvez simplement faire les épreuves de l’Arène dans l’espoir de tomber sur les bonnes machines.

Dans le doute, vous pouvez aussi regarder au niveau de l’établi pour voir si vous ne pouvez pas créer des tâches vous menant aux robots dont vous avez besoin. Et forcément, la méthode la plus fiable pour trouver une machine précise sera de chercher un de ses spawns sur la carte puisqu’ils sont indiqués.

Tous les types de machines scannés

C’est le trophée le plus périlleux d’Horizon Forbidden West puisqu’en théorie, hors bug, c’est le seul qui peut être raté. Gardez simplement à l’esprit que tout ira bien si vous scannez au moins le Spectre et le Spectre Prime. On vous recommande de suivre notre liste complète pour savoir où vous en êtes.

Toutes les machines d’acquisition / de reconnaissance / combat / transport tuées

On regroupe les quatre trophées dans une même partie vu qu’ils sont similaires et qu’on leur consacre déjà des article. Notez déjà qu’il est possible de savoir ce que vous avez déjà battu ou non dans la section Statistiques du menu Carnet. Si une machine a déjà été tuée, elle est dans la liste, sinon il faudra la trouver pour la combattre.

Toutes les montures classiques montées

Il faut pirater et monter au moins une fois les machines suivantes :

Coureuse (piratage possible dès le début du jeu)

Fouisseur (piratage débloqué automatiquement lors de la mission principale Les terres à l’agonie)

Galop-griffe (piratage débloqué en terminant le creuset IOTA)

10 types de machines piratés

Horizon Forbidden West peut vous faire douter de votre capacité de compter jusqu’à dix avec ce trophée puisqu’on ne sait pas exactement ce qui compte ou non pour les dix piratages de machines différentes. Donc faites d’abord l’ensemble des creusets puis piratez tout ce qui passe jusqu’à obtenir le trophée, en vous penchant du côté du piratage corrompu pour augmenter vos chances de pouvoir pirater de nouveaux robots.

L’équipement

3 armes améliorées au maximum

Horizon Forbidden West permet d’utiliser des établis pour améliorer ses objets grâce à des matériaux. Ce trophée demande d’atteindre le niveau maximum, ce qui se fait forcément plus facilement sur les armes Assez rares (vertes) puisqu’on les a dès le début et qu’il y a moins de niveaux qui demandent moins de ressources.

Notez cependant que le trophée qui suit dans l’article demandera d’améliorer une arme d’une meilleure qualité donc il peut être utile de n’améliorer que deux armes vertes et d’attendre d’en avoir une bleue pour finir ce trophée.

Arme améliorée à l’aide de bobines

Ce trophée demande de mettre non pas une mais au moins deux bobines sur une arme. Pour avoir au moins deux emplacements de bobines, il faut améliorer une arme Rare (bleue) au maximum, une arme Très rare (violette) au niveau 2 ou tout simplement avoir une arme Légendaire (orange) de base.

3 tenues améliorées au maximum

Même conseil que pour les armes, vous pouvez vous contenter d’améliorer trois tenues Assez rares (vertes) pour avoir ce trophée le plus vite possible.

Tous les types de sacs améliorés

Il faut améliorer au moins une fois :

le sac de ressource

le sac de potions

le sac de pièges

le sac de nourriture

n’importe quel sac de munition

La subtilité, c’est que si les autres sacs s’obtiennent automatiquement, le sac de nourriture doit être débloqué en achetant au moins une fois un plat à un cuisinier (le plat offert par Milduf lors de son service personnel Une pincée de courage ne compte pas).

Toutes les classes d’armes obtenues

Ce trophée demande d’avoir au moins un exemplaire des neuf classes d’armes présentes dans Horizon Forbidden West qui sont :

Arc de chasseur

Arc de guerrier

Arc de précision

Frondes explosives

Lance-câbles

Lance-cordes

Lance-pics

Lance-carreaux

Gantelets déchiqueteurs

Vous devriez en obtenir facilement au cours de l’aventure et si vous faites l’effort d’en acheter le plus possible aux marchands.

Le farm

Niveau 50 atteint

Le trophée pour atteindre le niveau 50 est peut-être celui qui mettra le plus de temps à tomber. Finir la quête principale devrait vous mener vers le niveau 30. Vous devriez pouvoir faire le reste grâce à ce qui est demandé pour les autres trophées. Si ce n’est pas suffisant, vous pouvez faire les autres quêtes secondaires pour profiter au maximum d’Horizon Forbidden West, ou simplement farmer les machines lourdes sur la carte.

Forcément, dans la quête du Niveau 50, vous obtiendrez les trophées d’autres paliers, à savoir les trophées Niveau 20 atteint et Niveau 30 atteint.

Le reste

Long vol plané réussi

Planer avec l’Ailegide pendant plus de 60 secondes est possible sur plusieurs montagnes du jeu mais c’est encore plus simple d’attendre d’avoir la monture volante, d’aller le plus haut possible puis de sauter en activant le planeur.

Fleurs de teinture utilisées

On trouve une teinturière à Mélopée mais attention puisque le trophée précise qu’il faut utiliser des fleurs et chaque teinture n’en consomme pas forcément. Il faut donc s’assurer que la teinture en question les utilise pour obtenir le trophée.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide dédié à Horizon Forbidden West avec par exemple, tout ce qu’il faut savoir pour bien démarrer l’aventure.