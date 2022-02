Aux portes de la mort | Soluce Horizon Forbidden West

Vous voilà prêts à débarquer dans l’Ouest Prohibé de Horizon Forbidden West. Plus libre que jamais, vous pouvez vous adonner à toutes les activités que vous souhaitez. Si vous voulez poursuivre l’aventure principale, la quête Aux portes de la mort s’ouvre après le combat de L’Ambassade. Vous venez de récupérer l’Ailegide pour permettant de planer et vous devez suivre les traces du signal de la Flèche. Notez qu’un Grand-Cou (Les sables du Cinabre) se trouve dans le coin pour éclairer la région.

Récompenses : 5500 XP + 2 points de compétences

Rejoindre les coordonnées récupérées sur la Flèche

Suivez le chemin indiqué par la carte et récupérez au passage une Coureuse pour aller plus vite vers votre objectif. N’oubliez pas d’activer les feux de camp afin de faciliter une réapparition potentielle dans les parages. Une fois sur place, récupérez les objets au sol et approchez-vous de la console verte pour l’activer.

S’engage alors un hologramme de Sylens et Hadès vous expliquant leurs bonnes intentions. Sylens vous promet de vous donner les coordonnées de la sauvegarde de Gaïa mais pour cela, vous devez suivre les traces laissées par l’orbe dans laquelle Sylens a enfermé Hadès.

Suivre les traces de l’orbe

Poursuivez en face pour sortir à l’air libre. Suivez les traces sur le sol représentant l’orbe dans laquelle Hadès a été trainé. Vous tomberez sur plusieurs groupes de machines. Tous peuvent être évités facilement et vous pouvez même récupérer des Coureuses, à défaut de vouloir les affronter.

Arrivés au niveau de la grotte, vous trouverez dans le couloir de gauche l’orbe contenant Hadès. Examinez l’orbe pour déclencher une très longue cinématique vous en apprenant plus sur le destin d’Hadès et les intentions de Sylens. Puis, approchez-vous de la porte à verouillage génétique devant vous et activez-la.

Entrez dans le batiment

Obtenir des ressources pour l’igniteur

Alors que vous ouvrez la porte, celle-ci se bloque. Vous allez devoir fabriquer un igniteur pour enflammer des flammegemmes, sortes de plantes-champignons poussant sur la porte afin de l’ouvrir un peu plus. Pour cela, vous devez récupérer :

de l’ huile d’algue à feu; Vous la trouverez facilement dans le lac sur la route que vous avez empruntée.

Vous la trouverez facilement sur la route que vous avez empruntée. une bobine d’étincelle de Bondisseur. Il y en avait sur le chemin pour venir ici également. La batterie se trouve sur le dos des machines.

Une fois les matériaux trouvés, rendez-vous à l’établi devant l’entrée du batiment pour fabriquer l’igniteur. Une fois devant la porte, appuyez sur R2 devant les flammegemmes pour les allumer et ainsi ouvrir la porte.

Chercher une copie de secours de Gaïa dans le site

Vous voici dans Latopolis. Suivez les marqueurs de quête vers la droite pour parvenir dans une salle inondée. Vous allez devoir trouver un moyen de traverser.

Accéder à la trappe à verrouillage génétique interne

Parvenez à la plateforme centrale en courant vers elle. Prenez à gauche et sautez de poteau en poteau. Utilisez l’attracteur sur la grille en face de vous et poursuivez grâce aux accroches. Une fois au bout du deuxième cylindre à escalader, faites un saut arrière (touche Rond uniquement) pour parvenir sur la plateforme où une ouverture au dessus d’une porte vous attend.

Rétablir l’énergie de la porte

La porte suivante est bloquée car sans énergie. Scannez l’emplacement pour batterie à sa droite puis repérez la batterie au fond à gauche de la pièce. Prenez-là et mettez dans le support adapté pour ouvrir la porte et poursuivre. Utilisez l’attracteur sur l’accroche plus haut puis poussez la caisse obstruant l’entrée sur votre droite. Une fois en bas, il va falloir rétablir le courant à nouveau.

Rétablir l’alimentation du terminal

Utilisez la caisse pour la pousser et monter en direction de la porte bloquée en haut. Utilisez votre igniteur pour faire enflammer les flammegemmes et ainsi récupérer la batterie précédente dans la pièce concernée. Descendez et placez la batterie dans la console de gauche (à droite vous libèrerez un coffre antique). Remontez et passez par la porte. Montez à l’échelle sur votre gauche puis une fois en haut, utilisez votre attracteur pour tirer la grille et libérer un point d’accroche.

Evoluez de plateforme en plateforme jusqu’à ce qu’Aloy vous conseille de fouiller la partie Nord du batiment pour progresser. Utilisez l’Ailegide pour vous faire planer jusqu’à une nouvelle porte bloquée par des flammegemmes. Là, prenez à droite, ouvrez un coffre et scannez le document pour trouver un code : 7482. Ce code devra être utilisé sur la console à gauche de la prochaine porte pour l’heure verrouillée.

Une fois de l’autre côté, vous pouvez progresser sur les plateformes et la cage d’ascenseur devant vous pour vous rapprocher de la trappe à verrouillage génétique interne. Montez sur la colonne puis utilisez l’attracteur pour poursuivre vers la droite. Descendez puis tirez sur la grille avec l’attracteur pour vous créer une poutre. Progressez et avancez jusqu’au centre de la pièce avec l’attracteur. Passez juste à droite puis utilisez l’Ailegide pour accéder à la trappe que vous pouvez ouvrir.

Si vous décidez d’abord d’aller de l’autre côté de la pièce, vous trouverez un coffre. Faites attention à l’explosion des flammegemmes qui pourraient vous faire chuter tout en bas. Descendez donc en vitesse sur la plateforme inférieure pour vous protéger puis remontez avant de rebrousser chemin et poursuivre vers la trappe.

Examiner la console

Vous avez trouvé ce qui semble être la copie de secours de Gaïa. Le courant est absent sauf sur une console verte qu’il vous faut examiner. Activez la deuxième console pour vous rendre compte qu’il va vous falloir agir pour récupérer ce que vous voulez.

Trouver un moyen de descendre le support de Gaïa

Le bras de l’Araignée Recluse contenant les données de Gaïa est bloqué. Visez avec votre arc pour envoyer deux flèches sur la zone électrifiée mise en évidence par votre focus. Une fois la copie à terre, allez examiner la console pour déclencher une longue cinématique. A l’issue de celle-ci un combat s’engage entre vous et un mystérieux visiteur au sein de la pièce.

Tuer l’assaillant mystérieux

Erik est redoutable car résistant à vos flèches et attaques simples. Il faudra user de votre environnement pour triompher. Dès que vous le pouvez, allumez la console verte pour permettre à l’Araignée recluse de vous aider. Dès que possible, tirez sur les bras de l’Araignée recluse pour les fragiliser. Il faudra tirer 2 flèches sur chacun des 5 bras de l’araignée recluse. Une fois cette étape effectuée, il vous faudra tourner autour de l’araignée pour toucher les points fragiles de son tronc. Il y en aura 6 à toucher (2 à gauche, 2 à droite et 2 derrière).

Faites attention cependant aux attaques puissantes d’Erik. Il cherchera à vous sauter dessus, à vous toucher avec une très grande épée et à provoquer des attaques sous forme de pics glacés dévastateurs. Surveillez ainsi votre vie et restez en constant mouvement pour y réchapper.

Chercher une issue

A l’issue de ces flèches bien placées, une cinématique vous permet de vous échapper par les eaux. Il vous faudra fuir à tout prix. Ne cherchez pas à combattre les Spectres qui vous poursuivent mais prenez le temps de les scanner car ce sera la seule occasion de toute l’aventure. Suivez les couloirs et ouvrez toutes les portes qui s’ouvrent à vous. Prenez de l’air dès que vous le pouvez.

Dès que vous pouvez sortir de l’eau, hissez-vous et arrachez la grille devant vous. Evoluez parmi les cages d’ascenseur et dans les tunnels plein d’eau jusqu’à ce que vous arriviez à une plateforme en lieu sûr. Allumez la flammegemme sur le mur et suivez la très longue cinématique relatant votre sortie des lieux mettant fin à la quête actuelle. La quête suivante s’intitulera Les terres à l’agonie.

N’oubliez pas de parcourir notre guide ultra-complet pour tout savoir et tout faire dans Horizon Forbidden West.