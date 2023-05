Guide Zelda: Tears of the Kingdom

Vous retrouverez ici tous nos guides et astuces concernant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cette section sera très régulièrement mise à jour après la sortie du jeu avec l’ajout de nouveaux articles, qui vous aideront notamment à venir à bout des sanctuaires, à trouver tous les secrets du jeu ou encore à mieux comprendre comment certaines fonctionnalités peuvent être utilisées.

FAQ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est la suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et se présente comme un jeu d’aventure en monde ouvert, dans lequel Link doit à nouveau sauver le royaume d’Hyrule face au retour du terrible Ganondorf.

Quand et où sort The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Quels sont les nouveaux pouvoirs de Link ?

Les pouvoirs de Link sont les suivants :

Emprise : Il lui permet de de prendre n’importe quel objet et de les coller ensemble.

: Il lui permet de de prendre n’importe quel objet et de les coller ensemble. Amalgame : Il permet à Link de fusioner ses armes, boucliers et flêches avec n’importe quel ingrédient pouvant être récolté

: Il permet à Link de fusioner ses armes, boucliers et flêches avec n’importe quel ingrédient pouvant être récolté Rétrospective : Il lui permet de remonter le temps en ciblant des objets.

: Il lui permet de remonter le temps en ciblant des objets. Infiltration : Grâce à ce pouvoir, Link peut traverser les surfaces (uniquement celles au-dessus de lui) pour atteindre plus facilement des hauteurs.

: Grâce à ce pouvoir, Link peut traverser les surfaces (uniquement celles au-dessus de lui) pour atteindre plus facilement des hauteurs. Duplicata : Il vous permet d’enregistrer et de recréer des constructions déjà faites ou bien de reproduire des modèles obtenus via des plans.

Est-ce que le Hyrule de Tears of Kingdom est le même que celui de Breath of the Wild ?

Oui, mais un cataclysme a modifié la topologie du royaume, ce qui veut dire que vous pourrez bien vous balader dans certaines régions du précédent jeu, mais aussi dans des nouvelles, avec notamment des îles aériennes.

Faut-il avoir joué à Breath of the Wild pour faire Tears of the Kingdom ?

Non, même si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite, avoir joué au premier jeu n’est pas pour autant indispensable. Le scénario du jeu étant relégué au second plan dans l’expérience, découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sans avoir joué à Breath of the Wild ne pose absolument aucun souci.

Est-ce qu’il y a des sanctuaires dans Tears of the Kingdom ?

Oui, comme dans Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dispose de nombreux sanctuaires à visiter pour améliorer Link, avec des énigmes à résoudre sous la forme de mini-donjons.

Quels sont les personnages confirmés via les trailers ?

Les personnages confirmés sont les suivants : Zelda, Babil, Sidon, Riju, et Ganondorf.

Quel est le poids du jeu sur Nintendo Switch ?

Le jeu pèse exactement 16,36 Go sur Switch.

Où acheter Zelda: Tears of the Kingdom au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est au meilleur prix.

Où trouver l’édition Collector pour Zelda: Tears of the Kingdom ?

Une édition collector est disponible pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, au prix de 129,99 €. Elle comprend les éléments suivants :

Le jeu dans un coffret collector

Un ensemble de 4 pin’s

Un artbook relié

Un steelbook

Un poster métallique

Où trouver la Nintendo Switch OLED Collector Zelda: Tears of the Kingdom ?

Pour fêter la sortie du jeu, Nintendo a mis les petits plats dans les grands avec l’arrivée d’une Nintendo Switch OLED spéciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cette dernière est aux couleurs du jeu, avec un dock et des Joy-Con personnalisés. Attention toutefois : cette Nintendo Switch ne comprend pas le jeu de base The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qu’il faut acheter à part.

Où trouver la Manette Collector et la Pochette Zelda: Tears of the Kingdom ?

Côté accessoires, Nintendo a aussi sorti une manette Pro aux couleurs du jeu, ainsi qu’une pochette collector pour y ranger sa Nintendo Switch. Voici où acheter ces accessoires :

Où trouver l’Amiibo Zelda: Tears of the Kingdom ?

Pour le moment, un seul amiibo a été confirmé pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il représente Link avec son nouveau bras, et le scanner permet d’obtenir des récompenses en jeu comme un skin de paravoile.

Où trouver le guide officiel de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Il existe un guide officiel traduit en français disponible à la vente pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vous trouverez les sites marchands qui proposent ce guide à la vente ci-dessus. Une version collector est aussi disponible chez Micromania.

En bref

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Éditeur : Nintendo

: Nintendo Développeur : Nintendo

: Nintendo Genre : Aventure

: Aventure Prix : 60 €

: 60 € Console : Switch

: Switch Date de sortie : 12 MAI 2023

: 12 MAI 2023 PEGI 12