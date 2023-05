10 conseils pour bien démarrer l’aventure – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Rassurez-vous, ce guide débutant ne contient pas de spoils majeurs.

Changez la touche de saut

Comme Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom définit le saut sur la touche X par défaut et la touche B pour la course. Il s’agit d’un point qui pourra agacer de nombreux joueurs habitués à sauter sur la touche du bas comme la grande majorité des autres jeux.

Heureusement, Nintendo a prévu le coup en vous donnant la possibilité de changer tout ça. Il vous suffit de vous rendre dans les options, puis d’aller dans l’onglet « Paramètres ». Il ne vous reste plus qu’à descendre jusqu’à « Changer la commande de saut » pour avoir celui-ci sur la touche B de votre Switch.

Activez le mode Pro pour une immersion totale

Puisque vous êtes dans les options du jeu, n’hésitez pas à activer le mode Pro disponible dans « Paramètres » puis « Affichage ». Cela vous permet de masquer tous les éléments de l’interface comme la mini-carte afin d’épurer votre écran au maximum pour pleinement ressentir ce sentiment d’aventure et de découverte. Cela vous permettra également de faire de jolies captures d’écran ou des vidéos pour montrer vos prouesses à un maximum de monde.

Utilisez à bon escient le nouveau système de filtrage

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le menu des ingrédients devient enfin plus clair. Vous pouvez filtrer celui-ci en trois catégories :

Type

Fréquemment utilisé

Puissance d’Attaque

Le classement par type vous permet d’avoir un inventaire bien organisé tandis que les objets fréquemment utilisés serviront pour les actions très répétitives. Par exemple, plus besoin de chercher votre fagot de bois et votre silex pour faire un feu de camp. Le classement par puissance d’attaque vous sert à déterminer les ingrédients les plus utiles au combat afin d’utiliser votre pouvoir d’Amalgame et fusionner vos armes.

Vous pouvez déposer vos objets simplement

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dispose également d’un raccourci très pratique. En maintenant la flèche directionnelle du haut, vous pouvez accéder rapidement à vos ingrédients sans devoir passer par le menu. Vous pouvez ainsi les lâcher sur le sol pour effectuer des fusions d’armes ou bien pour vos autres manipulations.

La cuisine est simplifiée

Il était frustrant de ne pas avoir une liste de recette dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le nombre de recettes de cuisine est en outre et c’est toujours le cas dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Cette fois-ci, Nintendo a ajouté une fonction pour nous faciliter la vie.

Désormais, après avoir découvert une recette, il vous est possible de la reproduire simplement en utilisant « Choisir une recette » sur un ingrédient de l’inventaire. Vous aurez ainsi accès à toutes les recettes que vous avez dénichées avec cet ingrédient. Lorsque vous sélectionnez une recette, vous avez directement en main tous les ingrédients. Il ne vous reste donc plus qu’à les déposer dans la marmite.

Veillez à toujours avoir des plats pour vous protéger du froid et de la chaleur

En parlant de cuisine justement, on vous conseille d’avoir en avance des plats qui vous permettent de résister au froid et à la chaleur. En effet, de nombreux endroits d’Hyrule possèdent des conditions climatiques assez rudes.

Les tenues vous permettent d’y résister sans manger, mais elles sont assez coûteuses surtout en début de partie. Des recettes à base de piments pour le froid glacial et des plats contenant des fruits de gel ou un champi glagla pour les fortes chaleurs.

Vous pouvez lancer des objets

Autre raccourci fort agréable dans le jeu, le fait de pouvoir lancer des objets. Pour cela, maintenez la touche R, appuyez ensuite sur la touche directionnelle du haut et sélectionnez un ingrédient pour le balancer devant-vous. On vous conseille de vous en servir afin d’économiser un maximum de flèche. On est souvent tenté de fusionner nos flèches avec n’importe quoi au début, mais on le regrette assez vite.

Parlez à tous les PNJ

Dans bon nombre de jeux, la plupart des PNJ n’ont pas grand-chose d’intéressant à dire mis à part raconter leur vie. Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la grande majorité d’entre eux vous fournissent des indices très utiles sur des endroits secrets ou des trésors cachés. N’hésitez donc pas à parler à tous ceux que vous croisez.

Gardez toujours une arme fusionnée avec une pierre

Vous allez vite remarquer que le monde ouvert de jeu est bourré de minerais et de cailloux à casser. On vous conseille donc d’avoir au moins une arme fusionnée avec un rocher pour ne pas perdre de temps à tourner en rond et briser vos meilleures armes lourdes. Les rochers sont assez nombreux dans les grottes, mais on peut parfois en manquer quand on en a le plus besoin. Sinon, veillez à bien garder une arme vierge sans amalgame pour la fusionner avec une pierre, au cas où.

Ramassez tous ce que vous voyez et massacrez tous les animaux

Désolé pour la deuxième partie un peu radicale de ce conseil, mais vous allez avoir besoin d’énormément d’ingrédients et de nourriture pour survivre dans ce monde sauvage et dangereux. N’hésitez donc pas à tout ramasser et à réguler les espèces animales pour toujours avoir un bon stock de marchandises. Sachez que les plats élaborés (à base de viande de très bonne qualité par exemple) peuvent aussi se revendre très chers. C’est triste quelque part, mais vous pouvez y aller, ce ne sont que des pixels.

Bon courage pour cette toute nouvelle aventure !

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.