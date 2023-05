Sachez qu’il est possible de toutes les activer juste après votre arrivée sur Hyrule et l’introduction du système par Pru’ha. Débloquer les pouvoirs des gardiens vous permettra de vous faciliter la tâche mais vos pouvoirs débloqués dans le prélude seront suffisant pour cette tâche. Petite nouveauté de cette suite, les tours de reconnaissance dévoilent également les morceaux de la carte du ciel et donc toutes les îles flottantes.

Certaines tours pourront être activées facilement tandis que d’autres demanderont un peu d’huile de coude. Voici notre guide pour vous aider à dévoiler toute votre map facilement avec l’emplacement de toutes les tours et les indications pour les activer.

Tour du Fort de Guet

Il s’agit de la toute première tour que vous débloquez au Fort de guet. Pru’ha vous explique le fonctionnement des tours. Notez que ce système est particulièrement intéressant pour parcourir de longues distances en chute libre et en paravoile.

Tour de la plaine d’Hyrule

Rendez-vous au sud du centre d’Hyrule (sud du Fort du Guet) pour atteindre la Tour de la plaine d’Hyrule. Pour arriver au panneau de contrôle, il vous faut prendre les armes et tuer les ennemis de la zone. Préparez-vous donc au combat avant de vous lancer.

Tour des Peuliers

La tour se trouve au sud d’Hyrule et plus précisément au sud-est de la « Tour de la plaine d’Hyrule ». Malheureusement, le panneau de contrôle ne fonctionne pas. Plongez dans le puits juste en face de l’entrée. Prenez le coffre et détruisez les rochers qui bloquent le passage avec une arme amalgame liée à une pierre ou en utilisant le pouvoir de Yunobo.

Vous rencontrez plus loin Zelkovieh pris au piège. Pour atteindre l’interrupteur, il vous faut trouver l’entrée de la grotte.

Utilisez Infiltration pour sortir et dirigez-vous vers le sud de la tour. Marchez simplement sur l’interrupteur pour libérer Zelkovieh. Il vous donne 50 rubis et peut enfin réparer le panneau de contrôle.

Tour de la plaine de Sahasia

Elle se trouve au sud-est du centre d’Hyrule et plus précisément au nord-est de la « Tour des Peuliers ». Une fois sur place, Piquieh le Piaf vous indique que la porte refuse de s’ouvrir.

Direction la grotte juste en dessous pour entrer dans la tour par le sol. Progressez jusqu’à trouver une pièce avec trois pierres alignées. Utilisez l’Infiltration pour rentrer dans la tour. Une fois à l’intérieur, retirez les deux bâtons bloquant la porte pour que Piquieh puisse enfin réparer la tour. Il ne vous reste plus qu’à l’activer.

Tour de Rabelle

Elle se trouve légèrement au sud-est de la « Tour des Peuliers » . La tour de Rabelle est entourée d’épines, mais malheureusement il est impossible de les brûler grâce au feu. La technique est tout de même simple. Assemblez des planches de bois pour créer un pont assez long pour le placer entre les deux échafaudages devant l’entrée. Cela vous permet de protéger les épines de la pluie. Vous pouvez maintenant les brûler en utilisant par exemple un fagot de bois et un silex.

Tour de la montagne de Lanelle

La tour se trouve au sud-est d’Hyrule sur la montagne de Lanelle et plus précisément au nord-est de « la Tour de Rabelle ». Ici, rien de spécial à signaler, vous pouvez ouvrir la porte et l’activer sans problème.

Tour du plateau Zoran

La tour se situe à l’est d’Hyrule et au nord de la « Tour de la Montagne de Lanelle » . Ici, l’entrée est bloquée par de la vase. Utilisez un Déverseur pour retirer la vase. Vous en trouverez un juste à côté de l’entrée près du Zora coincé dans le vase. Il ne vous reste plus qu’à activer le panneau de contrôle.

Tour du ravin d’Ordinn

Elle se situe au nord-est du centre d’Hyrule. Devant l’entrée, vous faites la rencontre de Chênieh qui vous explique qu’une ruine bloque la tour de reconnaissance.

Pour réparer les dégâts, attendez qu’une ruine tombe du ciel. Dirigez-vous vers elle, grimpez dessus et utilisez votre pouvoir Rétrospective pour vous propulser dans les airs. Rentrez dans la tour par le sommet et activez-là depuis l’intérieur.

Tour du mont Ramol

Vous la trouverez à l’extrême nord-est d’Hyrule. A côté de l’entrée, vous rencontrez Chênieh qui vous indique qu’il y a un problème avec cette tour. Un monstre volant à chipé le panneau de contrôle, il faut alors le vaincre pour le récupérer.

Pour cela rien de plus simple, utilisez l’amalgame sur une flèche en la fusionnant avec un oeil de Chauve-souris pour obtenir une flèche à tête chercheuse. Il ne vous reste plus qu’à récupérer le panneau et à le ramener à bon port pour activer la tour.

Tour des ruines des Obscurcies

Elle se situe à l’extrémité nord d’Hyrule (nord du centre d’Hyrule). Sur place, vous rencontrez de nouveau Piquieh qui vous parle d’un problème avec la tour. Le souci se situe au sommet de la tour, il va donc falloir grimper. Pour plus de facilité, on vous conseille d’avoir un propulseur dans vos artéfacts soneau.

Utilisez le pouvoir Infiltration sur la plateforme volante. Battez l’ennemi et attachez un propulseur pour faire monter la plateforme dans les airs. Lancez le deuxième propulseur sur la plateforme bloquant la tour ou bien planez jusqu’à elle et utilisez un propulseur de votre inventaire. Placez-le cette fois-ci à l’horizontale pour la dégager de la trajectoire de la tour. Et voilà le travail, la tour est à vous.

Tour de la prairie d’Urban

La tour se situe au nord-ouest d’Hyrule ou à l’ouest de la « Tour des ruines Obscurcies ». Ici, elle peut être simplement activée en ouvrant la porte. Prévoyez seulement des vêtements chauds à cause de la neige pour l’atteindre.

Tour du col de Térel

Vous la trouverez sur le chemin lors de la quête principale du Village Piaf lorsque vous partez à la recherche de Babil. La tour est entourée d’épines mais vous pouvez passer facilement en les brûlant avec du feu.

Tour du canyon Gerudo

Veillez à prendre des plats résistants à la chaleur ou une tenue adaptée. Elle se situe à l’extrême sud-ouest d’Hyrule. La tour est endommagée, il va falloir aider Chênieh à l’atteindre pour qu’il puisse la réparer. Ce dernier se trouve un peu plus bas sur un ascenseur, toutefois le mécanisme ne semble pas fonctionner.

Il va vous falloir coller quelque chose au mécanisme pour faire contrepoids. Il y a beaucoup de matériaux de construction, mais pas besoin de vous creuser la tête ici. Le gros cube de métal un peu caché à l’arrière des matériaux fait parfaitement l’affaire. Chênieh peut maintenant réparer la tour afin que vous puissiez vous en servir.

Tour des hauteurs Gerudos

On passe du chaud au froid avec la tour des hauteurs Gerudos située au sud-ouest d’Hyrule (ou nord-ouest par rapport à la tour du canyon Gerudo) qui est partiellement recouverte de neige. Piquieh n’est pas là mais a laissé ses notes indiquant qu’il a laissé son matériel quelque part. Non loin au nord, vous verrez l’entrée d’une grotte pour trouver l’endroit.

Poursuivez votre chemin jusqu’à tomber sur la matériaux de construction. Utilisez simplement une planche de bois pour descendre le courant de l’eau et passer à l’étape suivante. Une fois la chute d’eau passée. Vous apercevez le pied de la tour. Prenez simplement une planche de bois avec votre emprise et placez-là en dessous de la tour afin de pouvoir utiliser votre compétence Infiltration.

Plongez dans l’eau sur la gauche pour éviter de nager à contre-courant. Bravo, vous pouvez maintenant activer la tour.

Vous voilà désormais avec une carte complète d’Hyrule et de ses cieux. Vous pouvez maintenant explorer plus facilement.

