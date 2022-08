Accueil » Guides » Comment fonctionne la résonance ? – Tower of Fantasy

A l’instar de Genshin Impact, Tower of Fantasy dispose d’un système de résonance. Cette fonctionnalité est cependant un peu différente de celle du jeu de miHoYo, puisqu’elle ne s’appuie pas sur les éléments, mais sur les types d’armes que l’on utilise en combat. Ce système doit être bien assimilé pour tirer le meilleur parti des associations entre les armes, et se construire un bon build pour notre personnage. Voici comment fonctionne la résonance dans Tower of Fantasy.

A quoi sert la résonance dans Tower of Fantasy ?

Dans Tower of Fantasy, votre personnage pourra être équipé de trois armes à la fois, tout en sachant que vous pourrez enregistrer des sets préétablis pour changer régulièrement de build selon les besoins.

Pour profiter d’une résonance, il faut impérativement avoir deux armes équipées sur notre personnage (trois dans le cas de la résonance Equilibre). Généralement, la résonance fonctionne en équipant au moins deux armes du même type. Les armes sont divisées en type Défensif, DPS et Soutien.

En s’équipant de deux armes de même type (ou en diversifiant avec la résonance Equilibre), il est possible de profiter d’un bonus passif très important, qui aura de meilleurs effets lorsque vous jouerez en multijoueur dans des modes comme Opération conjointe, Faille du néant, Epreuves dimensionnelles, Exploration interstellaire, ou encore Conflit frontalier.

Quelles sont les résonances dans Tower of Fantasy ?

Voici les résonances qui sont disponibles dans Tower of Fantasy :

Equilibre

Condition : Equipez au moins 2 armes de tout type.

: Equipez au moins 2 armes de tout type. Effet : Augmente les dégâts finaux et la réduction de dégâts de 5%, diminue les effets de fracture et de soin de 20%. Lorsque vous jouez en groupe, augmente les dégâts finaux et la réduction des dégâts de 20%.

Fortitude

Condition : Equipez au moins 2 armes défensives pour activer.

: Equipez au moins 2 armes défensives pour activer. Effet : Augmente la réduction des dégâts de 25%, la fracture de 60% et l’aggressivité de 800%. lorsque vous jouez en groupe, augmente la réduction de dégâts de 20% supplémentaires.

Attaque

Condition : Equipez au moins 2 armes DPS pour l’activation.

: Equipez au moins 2 armes DPS pour l’activation. Effet : Augmente de 10% les dégâts finaux, et de 40% supplémentaires lorsque vous jouez en groupe.

Bénédiction

Condition : Equipez au moins 2 armes de soutien pour l’activation.

: Equipez au moins 2 armes de soutien pour l’activation. Effet : Accroît les soins de 100%, et de 100% supplémentaires lorsque vous jouez en groupe.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.