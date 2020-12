Dans Astro’s Playroom, les chasseurs de trophées se régalent. Le platine est simple et après avoir chassé les artefacts et pièces de puzzle, il y a un tas d’objectifs faciles. Il suffit de connaître l’emplacement et l’action à faire, comme on vous l’indique pour le trophée « La petite Siren – Vous avez plongé dans l’eau depuis le plongeoir ».

Où réaliser le trophée Petite Siren

Pour ce trophée, rendez-vous dans le niveau Station Climatisante, dans la section Carte Mer. Une fois la première portion terminée, lorsque vous êtes sur la plage, vous allez ensuite rentrer dans une piscine. Avant de prendre le costume à ressort, partez sur la gauche où vous apercevrez différents plongeoirs.

Pour obtenir le trophée, vous devez sauter à partir du troisième plongeoir, celui le plus élevé. Allez simplement au bord, puis sautez dans l’eau et vous obtiendrez le succès. Vous pouvez consulter d’autres astuces sur notre guide complet d’Astro’s Playroom.