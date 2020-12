Disponible gratuitement pour tous les possesseurs d’une PlayStation 5, Astro’s Playroom est pré-installé sur la console. Présenté comme une démo technique de la DualSense, il propose bien plus qu’une courte découverte de la manette en étant un véritable jeu de plateforme à part entière. Court certes, il est également le parfait terrain de jeu pour les complétistes avec un platine abordable, rapide et facile à faire.

Où sont tous les collectibles d’Astro’s Playroom ?

Parmi les objectifs à réaliser, nous avons des collectibles à ramasser, à savoir des artefacts et des pièces de puzzle. Les premiers représentent des reliques de la marque, comme des jeux, des consoles ou des accessoires tandis que les seconds permettent de compléter une fresque. L’ensemble est à découvrir dans votre Labo, une salle directement accessible via le hub central.

Avant de poursuivre, sachez quelques petites choses :

Aucun collectible ne peut être manqué, et chaque niveau peut être recommencé à l’infini

Chaque niveau se divise en quatre parties, qu’il est possible de refaire indépendamment pour collecter à nouveau

Une fois le collectible ramassé, il est compatibilisé définitivement, même si vous ne finissez pas le niveau ou mourrez

Dans ce guide, on vous donne l’emplacement de tous les artefacts et pièces de puzzles. Et pour un souci de confort – et tout ramasser au cours d’une seule session, nous avons regroupé artefact et pièces de puzzle. Tout collecter permettra d’obtenir les trophées « Dude Raider ! Tous les artefacts des 4 principaux niveaux et du Labo PS ont été collectés. Respect. » ainsi que « Le Gran Tour ! Vous avez obtenu toutes les pièces de puzzle du jeu. En route vers la réussite ».

Station Climatisante

Carte mer

Pièce de puzzle (1/4)

Tout de suite en arrivant, sur votre gauche. Vous devez sauter sur le pare-soleil pour arriver sur le plus grand. Arrivé dessus, la pièce de puzzle apparaîtra et vous n’aurez plus qu’à sauter.

Manette sans fil DualShock 3





Tout de suite après, sur le petit ilot qui comporte un seul palmier. Tirez sur le câble pour faire apparaître la manette PS3.

Pièce de puzzle 2/4

Dans la continuité de l’îlot au palmier. A l’extrême de la carte, derrière le pilier bleu qui maintient la structure.

Caméra PlayStation Eye

A droite de la zone. Vous remarquerez une plateforme avec deux ennemis. Battez-les puis montez sur les plateformes derrière. En tirant le câble, l’artefact tombe.

Pièce de puzzle 3/4

Toujours sur le côté droit, un peu avant, au bout du ponton, vous retrouverez une plateforme avec trois câbles à retirer

Pièce de puzzle 4/4

Au milieu de la zone, vous remarquerez une plateforme qui dépasse avec un ennemi dessus. La pièce de puzzle se trouve dans le renfoncement de celui-ci, derrière.

Un saut au spa

Pièce de puzzle 1/4

Directement sur votre gauche en arrivant

Pièce de puzzle 2/4

Après avoir appuyé sur le second bouton rouge et avant le troisième, la pièce de puzzle se situe dans le coin supérieur gauche.

Pièce de puzzle 3/4

A un moment, vous serez propulsé par un nénuphar. Au lieu de suivre la flèche qui mène vers la gauche, partez à droite et détruisez le mur de glace. Le pièce est au fond.

Pièce de puzzle 4/4

Directement sur votre chemin, peu de temps après la précédente. Ne peut être manqué.

Accessoire de tir de précision PS Move

Après avoir cassé les panneaux de glace, ne suivez pas la flèche mais partez à gauche, sur la plateforme où il y a des pièces. Puis, dans la nouvelle zone, sautez dans la boîte avec un logo de diamant dessus pour récupérer l’accessoire.

Accessoire de tir PS Move

Dans la zone où les plateformes se mouvent, partez sur la droite pour atteindre la plateforme qui monte et descend. De là, sautez et vous atteindrez l’artefact.

Banquise exquise

Pièce de puzzle 1/4

Dès que vous arrivez dans cette nouvelle section, allez à gauche et détruisez l’igloo. La pièce de puzzle se situe sur une plateforme juste derrière.

Manette de navigation PS Move

Dès que vous débutez la zone, tirez sur le câble sur votre droite pour attraper un objet que vous pourrez lancer sur la plateforme en hauteur. Une fois touchée, celle-ci descend et vous permettra d’accéder à l’îlot un peu plus loin. Allez jusque là-bas, tirez sur les fils et l’artefact sera à vous.

Disque de jeu PS3

En partant de la zone centrale faite de glace, ne prenez pas le chemin de droite mais partez à gauche. Sautez sur les blocs de glace qui ressemblent aux symboles d’une manette pour arriver sur une nouvelle zone avec une bosse de neige au milieu. Tirez sur les câbles pour que le disque de jeu apparaisse.

Pièce de puzzle 2/4

Après le point de contrôle et avant d’utiliser le tremplin de glace, partez sur la droite pour trouver la pièce de puzzle dans un renfoncement.

Pièce de puzzle 3/4

Après avoir passé le point de contrôle, lorsque vous descendez en glissant sur la pente de glace, partez bien à gauche pour sauter sur les deux plateformes glacées. La pièce se situe sur la seconde.

Pièce de puzzle 4/4

Quand vous êtes sur les plateformes mouvantes de glace et que vous arrivez sur la seconde. La pièce se situe sur votre chemin.

Hôtel du ventilo

Pièce de puzzle 1/4

Juste après avoir commencé la section, partez à droite pour arriver sur une plateforme en hauteur. La pièce est accessible en partant de ce point.

Pièce de puzzle 2/4

Dans la section juste à droite après avoir commencé, vous allez être sur un nénuphar qui bouge tout seul. Sur la dernière plateforme, sautez dessus pour accéder à une partie surélevée où se tient la pièce.

Pièce de puzzle 3/4

Après avoir sauté à travers la pile de blocs de verre, sur votre gauche. Bien qu’elle ne soit pas sur votre chemin, difficile de la manquer.

UMD PSP

Après avoir monté avec le mécanisme, vous avez une plateforme qui bouge de droite à gauche. Au lieu de monter dessus, partez à droite et restez sur la glace puis baissez le niveau de l’eau pour obtenir l’artefact.

PlayStation Portable

Attention, peut être facilement manqué. Après avoir passé la plateforme rotative, qui part de droite à gauche, vous arriverez sur un interrupteur de l’autre côté qui va créer une plateforme de nénuphar. Ne montez surtout pas dessus, sinon il faudra recommencer la section. A la place, partez à gauche pour trouver une nouvelle zone où se situe la PSP.

Pièce de puzzle 4/4

Après avoir remonté avec le nénuphar et avant de prendre le dernier, partez à gauche pour récupérer la pièce.

PlayStation 3

Obtenu automatiquement en récompense de fin de niveau.

Jungle du GPU

Forêt digitale

Manette de détection de mouvements PS Move

Lorsque vous arrivez, dans la première zone, allez sur la droite. Vous remarquerez une plateforme en contrebas. Descendez et allez à l’extrémité. Vous remarquerez des plantes qui tombent et lorsque vous vous approchez, vous devrez souffler dans la manette. Faites-le pour apercevoir une grotte où se situera un câble et l’artefact.

Pièce de puzzle 1/4

Sur la plateforme suivante, vous remarquerez deux groupes d’ennemis qui tournent en cercle. Venez-en à bout pour qu’ile plante apparaisse. Tapez-dessus et vous aurez des plateformes qui vous permettront d’aller plus loin. Suivez le chemin pour récupérer la pièce.

Pièce de puzzle 2/4

Après le point de contrôle, au lieu de prendre le chemin de droite, passez à gauche, où un câble vous attends. Vous arriverez dans une nouvelle zone, notamment avec des canons. La pièce est au bout.

Pièce de puzzle 3/4

Sur cette même plateforme, avant de prendre le chemin de droite, utilisez l’objet que vous devez normalement lancer pour avancer. Au lieu de cela, visez la cible pour que le puzzle apparaisse.

PlayStation Vita Game Pack

Après la plateforme roulante qui arrive sur vous, vous arriverez dans une zone où vous devez aller tout droite. Ne continuez pas tout de suite et regardez sur votre gauche (image 2) pour apercevoir une plateforme. De là, vous pourrez descendre (image 3) et tirez sur un câble.

Pièce de puzzle 4/4

Tout simplement en contrebas, avant de terminer le niveau.

Ascension graphique

Pièce de puzzle 1/4

Au début, peu de temps après avoir commencé avec la tenue de singe, vous apercevrez une prise de couleur jaune sur la gauche. Saisissez-là, ce qui va montrer une nouvelle zone. Suivez le chemin pour atteindre la pièce de puzzle.

Pièce de puzzle 2/4

Directement sur votre chemin

PlayStation Camera

En partant de la pièce de puzzle juste avant, sautez pour atteindre un passage sur la gauche (ne prenez donc pas la barre de droite). En suivant le chemin, vous aurez une autre barre qui va actionner l’apparition de la PlayStation Camera.

Pièce de puzzle 3/4

Après être revenu sur le chemin, vous apercevrez cette pièce de puzzle directement sur le chemin. Sautez pour l’attraper. Cependant, ne poursuivez pas pour la suite.

Pièce de puzzle 4/4

En effet, pour la suivante, vous devez revenir/rester sur la barre où vous étiez, et partir plutôt sur votre droite. Là, suivez le nouveau chemin à base de touches de manette et vous pourrez attraper la pièce sur la surface de droite.

Manette sans fil DualShock 4

En continuant votre chemin à partir de la précédente pièce de puzzle, descendez à droite où vous pouvez entrevoir la série de pièce. En attrapant la prochaine barre jaune, vous débloquerez l’artefact.

Ruines du rendu

Pièce de puzzle 1/4

Dès que vous arrivez dans le niveau, sur votre droite, tirez sur le câble pour révéler une nouvelle plateforme avec la pièce.

Pièce de puzzle 2/4

Au prochain point de contrôle, au lieu de suivre les pièces et donc le chemin principal, prenez plutôt celui derrière le point de sauvegarde. Un peu plus loin, vous verrez une grotte avec une pièce de puzzle.

Processeur PS VR

Avant de prendre le prochain point de contrôle, partez à droite et tirez sur le fil pour découvrir l’artefact.

Pièce de puzzle 3/4

Après le point de contrôle, vous devrez traverser un passage au-dessus du vide sur une corde. Il y aura notamment du vent qui va vous pousser sur la droite. Laissez-vous aller en sautant pour atteindre une plateforme, puis tapez la fleur pour faire apparaître une mini-tour. La pièce se situe sur celle-ci.

PlayStation Vita

Sur cette même tour où vous avez récupérer la pièce de puzzle. Tout en haut, vous n’aurez qu’à briser la paroi en verre en sautant et en maintenant la touche.

Pièce de puzzle 4/4

Après avoir battu le mini-boss, utilisez l’arc que vous avez récupéré avant celui-ci pour viser une cible dans l’ouverture de la falaise sur votre droite. Cela fera apparaître des pièces et ladite pièce.

Grimpette Téraflops

Pièce de puzzle 1/4

Peu de temps après avoir commencé le niveau, vous passerez forcément dessus. Partez sur le chemin de gauche en empruntant la liane.

Casque PSVR

Justement, prenez cette liane pour arriver dans une nouvelle zone. Suivez-le chemin et vous obtiendrez un casque PlayStation VR.

Pièce de puzzle 2/4

Directement sur votre chemin.

Pièce de puzzle 3/4

Après avoir passé les prises sur les ronds circulaires qui tournent, vous arriverez à des barres à agripper. Au lieu de suivre le chemin, partez sur la droite pour atteindre la pièce.

Pièce de puzzle 4/4

Après avoir récupéré la pièce précédente, vous arriverez à un muret à escalader. Ne le montez pas tout de suite, descendez pour récupérer la pièce.

Manette de visée PS VR

En suivant le chemin que vous avez emprunté, remontez-le pour atteindre une barre qui débloquera l’artefact.

PlayStation 4

Obtenu en récompense pour avoir terminé Jungle du GPU.

Circuit SSD

Trafic de données

Pièce de puzzle 1/4

Dès le début du niveau, retournez-vous pour récupérer la pièce.

Buzzer

Lors de votre première séance de deltaplane, vous devez atterrir sur la plateforme en hauteur (rond jaune sur notre première image) et tirer sur le câble pour récupérer le buzzer.

Pièce de puzzle 2/4

Après cette séquence de deltaplane, vous en aurez une seconde. Passez dans le premier anneau pour récupérer la pièce.

Pièce de puzzle 3/4

Tout de suite après, pour votre troisième séance de deltaplane, juste avant d’attrerir.

Pièce de puzzle 4/4

Juste après avoir atterri après le deltaplane. Longez le côté de la plateforme pour apercevoir un chemin qui mène en contrebas. Vous aurez alors une « route » de pièce d’or, et la pièce de puzzle se situe au fond.

Manette DualShock 2

Quand vous arrivez sur la plateforme avec la fusée, ne montez pas mais allez derrière pour apercevoir une pile de caisse. Tapez dedans pour découvrir un câble à tirer.

Obstacles en orbite

Pièce de puzzle 1/4

Tout de suite après avoir débuté la section, sur votre gauche, proche point de contrôle. Vous passerez dans un trou puis vous apercevrez une zone avec tout un tas de pièces et le puzzle au milieu.

Multitap PS2

Juste après la pièce de puzzle, vous aurez une zone où l’on peut passer derrière une sorte de plante violette. Allez-y pour découvrir une zone où l’on peut allumer une dynamite avec votre vaisseau. Faites-le pour récupérer le Multitap.

Pièce de puzzle 2/4

Juste après le prochain point de contrôle, après avoir passé les nombreux ennemis explosifs au sol. Ces derniers vont révéler une nouvelle zone après l’explosion, allez-y pour récupérer la pièce.

Pièce de puzzle 3/4

Au niveau des pièges électriques, continuez sur la droit jusqu’à apercevoir une toilette d’araignée violette. Ne continuez pas mais allez juste au-dessus un piège électrique pour récupérer la pièce.

Carte mémoire PS2

Juste après avoir récupérer la pièce, passez justement par la toile violette et vous aurez l’artefact au bout.

Pièce de puzzle 4/4

Après avoir quitté les grottes et juste avant de finir le niveau, allez à l’étage inférieur pour trouver une vitre à briser. Cassez-là avec vos bottes et récupérez donc la pièce.

Rafales sidérales

Pièce de puzzle 1/4

Tout au début du niveau sur votre gauche. Utilisez une attaque chargée sur les trois fleurs pour que la plateforme se surélève et fasse apparaître la pièce.

Pièce de puzzle 2/4

Dès la première plateforme, descendez pour trouver la pièce autour du bloc où se situe le PS Move avec le robot.

Pièce de puzzle 3/4

Après être monté au niveau du point de contrôle, descendez en contrebas pour récupérer la pièce cachée.

Disque de jeu PS2

En grimpant au prochain point de contrôle, vous remarquez un endroit où vous pouvez souffler dans le micro. Faites-le pour que la plateforme (un satellite) se déploie. Grimpez ensuite jusqu’à la zone suivante et tirez sur le câble du gros rocher qui s’écrase.

Pièce de puzzle 4/4

En poursuivant le chemin principal, juste avant le prochain point de contrôle, vous allez rencontrer un ennemi explosif. Sautez-dessus pour l’allumer et faire exploser le sol. La pièce apparaîtra.

Caméra EyeToy

Une fois que vous avez récupéré la gatling, ne continuez surtout pas votre chemin. A la place, faites demi-tour et revenez à l’emplacement de la pièce de puzzle 3/4 de la zone. Vous avez sans doute remarqué une cage en verre : vous pourrez désormais la détruire.

Cavernes en cache

Pièce de puzzle 1/4

Juste après le début du niveau, vous allez traverser un astéroïde rempli d’eau. La pièce se situe dedans, sur le côté gauche.

Pièce de puzzle 2/4

Après le prochain point de contrôle, vous êtes censé monter. Ne continuez pas votre chemin mais partez plutôt à droite et redescendez entre les mines électriques. Vous accéderez à une météorite avec la pièce de puzzle.

PlayStation 2

Une fois rentré dans l’installation, et après avoir avancé, vous passerez à un moment à une jointure où il y a deux canons qui vous dire dessus et une mine électrique qui va de gauche à droite. Au lieu de poursuivre vers le haut, passez par le conduit situé à droite avec la pièce. Vous arriverez dans une zone où il faut éviter les pièges électriques et vous obtiendrez la PlayStation 2 au bout.

Pièce de puzzle 3/4

Sur votre chemin, vous ne pourrez la louper. Elle accompagne deux mines électriques qui tournent en rond.

Micro SingStar

Justement, en partant de cette pièce de puzzle, continuez vers le bas, dans le conduit. En poursuivant, vous arriverez dans une salle où vous devez briser la glace, allumer l’ennemi explosif pour récupérer l’artefact.

Pièce de puzzle 4/4

Vous passerez forcément devant : après le prochain point de contrôle, au-dessus des pièges électriques. Il faudra les longer pour la récupérer.

PlayStation 2

Obtenu automatiquement en terminant le niveau Circuit SSD.

Prairie de la RAM

Vallée venteuse

Pièce de puzzle 1/4

Au tout début du niveau, vous pourrez l’apercevoir en hauteur. Passez par derrière en montant sur le câble puis vous l’atteindrez facilement.

Pièce de puzzle 2/4

Peu de temps après, lorsque vous rencontrez le premier nuage qui souffle du vent. Vous devez allez face aux bourrasques pour récupérer la pièce.

Manette PlayStation

Après avoir passé le prochain point de sauvegarde et que vous avez fait tourner la fleur pour la plateforme, allez plutôt sur les rebords derrière le nuage pour arriver à un câble et récupérer l’artefact.

Pièce de puzzle 3/4

Après avoir glissé sur la pente, au niveau du sable et de la référence à Death Stranding. Vous la verrez forcément.

Souris PlayStation

Quand vous sautez sur les nuages, n’allez pas tout de suite au point de contrôle mais allez plutôt sur la falaise pour trouver un câble.

Pièce de puzzle 4/4

Quand vous êtes dans la section où il pleut, proche de l’abribus. Vous pourrez justement monter dessus pour atteindre la plateforme avec la pièce.

Pré-tracing

Pièce de puzzle 1/4

Dans la toute première zone, où vous êtes relativement libre. Vous l’apercevrez en-dessous d’un simili-pont.

Pièce de puzzle 2/4

Après être passé sous l’effigie de la manette PlayStation, vous arriverez sur un sorte de pont, une route avec des puces avec des notes de musiques. Vous ne pourrez louper cette pièce de puzzle.

Carte mémoire PlayStation

Juste après la précédente pièce de puzzle, vous remarquerez que la route se scinde en deux, avec un passage étroit sur la gauche et un panneau danger de mort. Soyons fous et prenons ce chemin pour débloquer la carte mémoire au bout.

Disque de jeu PlayStation

Une fois la quille de bowling passée, vous allez sauter d’une plateforme. Au lieu de partir à gauche, partez à droite et vous trouverez l’artefact.

Pièce de puzzle 3/4

En suivant le chemin et avant de prendre la route qui descend (en passant encore en-dessous d’une manette), continuez et sautez pour atteindre la pièce de puzzle.

Pièce de puzzle 4/4

Sur le chemin, et que vous êtes soufflés par le vent, vous pourrez à un moment emprunter un chemin sur la gauche. Surtout, prenez-le pour récupérer la pièce de puzzle au bout. N’oubliez pas que vous pouvez stopper votre boule en restant appuyé sur le pad.

Tempête électronique

Pièce de puzzle 1/4

Peu de temps au début du niveau, au moment d’atteindre le second point de contrôle. Allez sur la gauche pour apercevoir une plateforme qui va vous propulser en hauteur. Là, vous aurez la possibilité de souffler dans le micro pour dégager les nuages et apercevoir une nouvelle route. Une pièce se situe un peu plus loin.

Ecran LCD PS One

Suivez simplement le chemin emprunté précédemment, l’écran LCD se situe au bout.

Pièce de puzzle 2/4

Vous apercevrez la prochaine pièce sur le chemin principal, lorsque vous devez éviter les mines électriques.

Pièce de puzzle 3/4

Pareil, toujours sur votre chemin.

PlayStation Multitap

Une fois que vous êtes au point de contrôle, prenez plutôt le chemin de gauche. Il suffit de le suivre et de passer les plateformes puis tirer sur les fils.

Pièce de puzzle 4/4

Vous devez sauter sur la télévision qui saute et monte et qui tente de vous écraser. Une fois dessus, la pièce sera sur cette télé.

Flippers en folie

Pièce de puzzle 1/4

Dans la zone qui ressemble à un flipper, allez dans la fente en haut à gauche pour passer sur les rails et récupérer la pièce.

Pièce de puzzle 2/4

Toujours dans cette zone, frappez l’ensemble des 6 ennemis qui se situent au centre. Une fois que c’est fait, la pièce de puzzle va apparaître au centre.

Pièce de puzzle 3/4

Sur la partie glacée, vous risquez de glisser très vivement. Si vous ne voulez pas la louper, utilisez le pavé tactile pour freiner et vous arrêter. Nous sommes allés un peu trop vite, et si, par chance, nous l’avons obtenu, nous n’avons pas su prendre une capture d’écran décente mais sachez qu’elle se situe après l’un des rebords.

Manette DualShock

Juste après, au lieu d’aller à la rencontre de l’ennemi, passez sur le chemin de gauche avec le panneau danger de mort. L’artefact se situe au bout. N’hésitez pas à user – et à abuser – du pavé tactile pour freiner votre avancée.

Pièce de puzzle 4/4

Vous passerez forcément à côté.

PocketStation

En partant de cette plateforme, au lieu d’aller tout droit, partez à gauche et suivez le panneau danger.

PlayStation

La première PlayStation est obtenue automatiquement en récompense de niveau.

CPU Plaza

Pièce de puzzle 1, 2 et 3

Au centre, les trois pièces de puzzle se situent sur le chemin de plateforme qui se crée en tirant le câble comme montré sur les captures d’écran 1 et 2. En poursuivant le chemin, vous trouverez successivement les trois collectibles

Pièce de puzzle 4/4

Dans le niveau inférieur, tirez sur les trois câbles pour que la pièce apparaisse

PlayStation Labo

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un niveau à explorer, le PlayStation Labo abrite plusieurs artefacts (10 au total) et pièces de puzzle (28). Pour cela, il faut utiliser la machine Gatcha qui se situe tout au fond de la zone. On vous proposera de l’utiliser à la fin de votre premier niveau. Et le concept est celui d’une machine à sous / goodies.

Vous devrez utiliser 100 pièces par tirage et vous aurez une chance d’avoir soit une pièce de puzzle, soit une figurine gatcha (en argent), soit un artefact (en or). Ils tombent de manière aléatoire mais ne vous en souciez pas trop, en ayant terminé les différents niveaux, vous aurez déjà récolté pas mal de pièces. S’il vous en faut encore pour faire des tirages, rejouez simplement les niveaux. On vous dresse la liste des artefacts :

Récepteur GPS PSP

PlayStation 4 (Slim)

PSP Go

PlayStation 4 Pro

Adaptateur réseau PS2

PS One

Micro PSP

PlayStation 3 Slim

PlayStation 3 Super Slim

Appareil photo numérique PSP

Play Has No Limits !

Proposé via un DLC dans la liste des trophées, il est aussi possible de récolter d’autres artefacts dans le niveau du mini-boss T-Rex. Ces quatre artefacts ne comptent pas pour Dude Raider ! mais on vous les liste tout de même histoire de savoir ce que vous pouvez obtenir.

Casque-micro sans fil Pulse 3D

Camera HD

Manette sans fil DualSense

PlayStation 5

