Liste des Outils de base

Cape caméléon

La cape caméléon est la première cape que vous recevez dans le jeu. Elle est également la seule cape qui n’occupe pas une place d’équipement. Elle vous rend invisible aux yeux des monstres jusqu’à ce que vous preniez des dégâts ou que vous attaquiez. Parfait pour engager une chasse avec une attaque furtive qui inflige de gros dégâts. Après chaque utilisation, la cape a besoin d’un temps de recharge, il est impossible de l’utiliser à répétition.

Filet de capture

Le filet de capture s’équipe sur la fronde, il sert à capturer les petits animaux appelés faune endémique. Les attraper va remplir automatiquement le bestiaire. Le filet est principalement utile pour accomplir les missions secondaires qui demandent de capturer des animaux précis.

Jumelles

De manière assez évidente, les jumelles s’utilisent pour repérer les grands monstres de loin. Elles permettent de marquer un monstre sur la carte ainsi que d’afficher son nom, sa taille et sa force. Utile si vous cherchez des monstres de grande taille.

Canne à pêche

La canne à pêche sert à attraper des poissons dans les différents points d’eau du monde ouvert. Ceux-ci sont des sources de matériaux utiles que ce soit pour la nourriture ou les écailles servant à aiguiser vos armes. Les missions secondaires de pêche vous permettent d’obtenir des appâts facilitant la capture de poissons. Un succès/trophée vous demandera de capturer 30 gros spécimens, pensez-y lorsque vous vous adonnerez à cette activité.

Grill portable

On aborde maintenant des outils bien plus utiles, avec tout d’abord le grill portable. Il permet de préparer un repas et de profiter de ses buffs de statistiques, PV et endurance, à n’importe quel endroit du monde ouvert. À une seule condition bien sûr, avoir des rations en stock et quelques ingrédients secondaires. Parfait pour rattraper un oubli de préparation. Petit conseil, néanmoins, ne mangez pas devant un monstre, ça pourrait mal se terminer.

Matériel de campement

Pour continuer la lignée des outils utilisés régulièrement, le matériel de campement va vous simplifier la vie. Il est possible de monter des campements à des endroits précis de la carte en échange de points de guilde, à chaque fois indiqué par une phrase de votre chasseur lorsque vous êtes proches. Ces campements sont des points de déplacements rapides et de réapparition en cas de perte de connaissance. Tous leurs emplacements sont disponibles dans le guide des campements.

Attention les campements ont un risque de se faire détruire par les monstres, ce risque plus ou moins élevés est divisé en trois catégories : Sûr, Peu sûr et Dangereux. Bien sûr, un campement détruit pourra être reconstruit, mais sera inutilisable en attendant.

Aiguisoir

Dernier outil et pas des moindres, l’aiguisoir est essentiel à tout bon chasseur. Il remonte le tranchant de votre arme, indispensable pour faire de plus gros dégâts. Il est utilisable n’importe où, y compris à dos de Seikret. Il est d’ailleurs conseillé de l’utiliser à cet endroit, c’est le seul moyen d’aiguiser en se déplaçant. Retrouvez plus d’information à ce sujet sur le guide dédié au tranchant.

Pour plus de guides, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Monster Hunter Wilds.