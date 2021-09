C’est l’événement de cette fin de mois : New World est disponible ce 28 septembre et de nombreuses personnes l’attendaient. Après de multiples reports, le MMORPG d’Amazon sort officiellement, et apporte avec lui une expérience multijoueur complète et surtout, très ambitieuse. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, de son univers à sa progression, voici un guide complet avec diverses astuces mais aussi des questions/réponses dans notre FAQ.

Guide New World

Dans cette première section, vous retrouverez nos guides dédiés au titre. Astuces, conseils, soluces et autres énigmes, cette partie vous aidera à bien progresser.

Guide du débutant, 8 conseils pour bien démarrer

FAQ (Foire aux questions)

Quand et où sort New World

New World sort officiellement le 28 septembre 2021 après plusieurs reports. Le jeu est jouable sur PC et peut-être acheté via Steam ou Amazon.

Est-ce qu’il y aura des versions PlayStation et Xbox pour New World ?

Pour l’instant, aucune version console n’a été annoncée pour New World. Amazon a déclaré se focaliser en premier lieu sur la version PC. Beaucoup de MMO sont maintenant portés sur PlayStation et Xbox après leur sortie, donc l’espoir d’une arrivée sur consoles dans les prochains mois ou prochaines années n’est pas impossible. Mais Amazon a pour l’instant déclaré sur son site officiel que « New World sera uniquement disponible sur PC ». Si le succès est au rendez-vous et que des versions consoles arrivent un jour, on imagine que New World ne sera accessible que sur nouvelle génération.

Quel est le prix de New World ?

New World aborde un modèle économique en buy-to-play, c’est-à-dire qu’il est payant à l’acquisition. Vous ne pouvez donc pas y jouer gratuitement et il est nécessaire de disposer du jeu de base pour y accéder. Deux éditions sont disponibles au lancement à savoir :

Que contient l’édition deluxe ?

Les dix euros supplémentaires à l’achat justifient la présence de contenu en plus, à savoir quelques objets en jeu, avec :

Apparence d’armure Forestier : Démarquez-vous ou ne faites qu’un avec la forêt grâce à l’apparence d’armure Forestier.

L’apparence de hachette Bûcheron : Complétez votre panoplie de Bûcheron avec cette apparence pour votre hachette polyvalente.

Animal de compagnie Mastiff : Ce mastiff fera de votre maison un véritable foyer. L’accès aux loges est débloqué à partir du niveau 15.

Ensemble d’émotes Pierre, feuille, ciseaux : Un jeu idéal pour passer le temps avec vos amis, ou pour prendre les décisions les plus difficiles.

Artbook de New World au format numérique : Une collection d’images incroyables du making-of de New World.

Faut-il un abonnement pour jouer à New World ?

Non, une fois que vous avez acheté le jeu, vous y avez accès pleinement.

New World est-il pay-to-win ?

Le studio a d’abord pensé à des microtransactions de « confort » pour une progression plus rapide mais elles ont été abandonnées après la grogne de la communauté. New World n’est donc pas Pay to Win et la boutique ne propose que des éléments de cosmétique.

Les futures extensions seront-elles payantes ?

Rien n’a été confirmé pour le moment mais si jamais elles voient le jour, elles seront sans doute payantes.

A quelle époque se situe New World ? Est-il basé sur des faits historiques ?

New World se déroule dans une version alternative du XVIIe siècle, à la fin de l’ère des grandes découvertes sur l’île fictive d’Aeternum.

Est-ce qu’il y a des classes dans New World ?

Non, votre style de jeu est déterminé par les armes que vous portez.

Comment fait-on pour se spécialiser ?

On peut se spécialiser par les armes, les maitrises de ces dernières, l’équipement et les points de caractéristique.

Est-ce qu’il y a des serveurs français ?

Oui, ils sont indiqués dans la liste des serveurs entre parenthèse. Exemple : XXX (FR/EN)

Combien de joueurs peuvent jouer sur un même serveur ?

Il existe de nombreux serveurs et ces derniers peuvent regrouper plus d’un millier d’autres joueurs.

New World est-il plutôt un jeu PvP ou un jeu PvE ?

New World combine les deux dans des proportions assez équilibrées.

Qu’est-ce que sont les expéditions ?

Des instances jusqu’à 5 joueurs où l’on doit parcourir un donjon en résolvant des énigmes et en combattant différents boss.

C’est quoi les Invasions ?

Les invasions provoquent des attaques sur un territoire contrôlé par des joueurs. Des groupes de 50 joueurs de niveau très élevé repoussent ainsi de nombreuses vagues d’ennemis.

Quels sont les modes PvP au lancement de New World ?

En matière de PVP, vous avez :

le PVP sauvage entres joueurs si vous activez l’option.

entres joueurs si vous activez l’option. Les Guerres : Dans New World, chaque territoire peut-être contrôlé par une des trois factions du jeu. Les Guerres sont là pour que ces territoires puissent être revendiqués ou défendus par ces mêmes factions.

: Dans New World, chaque territoire peut-être contrôlé par une des trois factions du jeu. Les Guerres sont là pour que ces territoires puissent être revendiqués ou défendus par ces mêmes factions. Outpost Rush : Il s’agit d’instances de PVP où 20 joueurs en affrontent 20 autres sur une carte avec 3 points de contrôles à capturer. Le but est de marquer plus de points que les adversaires.

Peut-on jouer seul à New World ?

Oui, tout à fait. Cela dépend toutefois de vos objectifs.

Est-ce qu’il vaut mieux jouer en groupe à New World ?

Comme tout MMO, le jeu en groupe est conseillé pour une meilleure efficacité, mais dans New World, la cohésion de groupe est surtout nécessaire pour toute la partie PVP si l’on veut dominer les autres factions.

Est-ce qu’il y a un chat vocal ? Comment l’activer ?

Oui, il y a des canaux vocaux. Il est possible d’activer ou de désactiver le chat vocal avec la touche assignée dans les options.

Quel est le niveau maximal au lancement ?

Actuellement, le niveau maximal est de 60.

Quelles sont les différentes factions dans New World ?

Il y a trois factions dans New World :

Les Maraudeurs : « Incarnations de la loi du plus fort, les Maraudeurs sont une force militaire impitoyable cherchant à établir une nation libre partout où cela est possible moyennant suffisamment de puissance et de détermination. »

L’Ombre : « Œuvrant dans les ténèbres et le secret, les membres de l’Ombre utilisent leur ruse et leur intelligence sans limites à la recherche de connaissances défendues. »

Les Engagés : « Champions divins, animés par leur conviction et leur foi en la lumière de l’Étincelle, les Engagés luttent avec droiture et justice pour les âmes chancelantes de tous les êtres vivants. »

Puis-je changer de faction dans New World ?

Oui mais il faudra attendre 120 jours après avoir rejoint une faction pour en changer, de plus il ne sera pas possible de rejoindre une faction trop dominante pour équilibrer les forces.

Est-ce qu’il y a des voyages rapides dans New World ?

Oui mais ils sont assez limités et coûtent de l’Azoth, une énergie présente dans tout Aeternum.

Quelle est la configuration recommandée pour New World ? Processeur – Intel® Core i7-2600K, AMD Ryzen 5 1400

Carte graphique – NVIDIA GTX 970, AMD Radeon R9 390X

Mémoire – 16 Go de mémoire vive

Stockage – SSD

Système d’exploitation – Windows 10 64-bit, DirectX 12

Espace disque – 50 GB d’espace disque disponible Quelle est la configuration minimale pour New World ? Processeur – Intel® Core i5-2400K, AMD CPU 4 cœurs physiques 3 Ghz

Carte graphique – NVIDIA GTX 670 2 Go, AMD Radeon R9 280

Mémoire – 8 Go de mémoire vive

Stockage – HDD 7 200 tours/min

Système d’exploitation – Windows 10 64-bit, DirectX 12

Espace disque – 50 GB d’espace disque disponible

Trailer officiel

En bref

New World

Éditeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Développeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Genre : MMORPG

: MMORPG Prix : 39.99€

: 39.99€ Console : PC

: PC Date de sortie : 28 septembre 2021

: 28 septembre 2021 PEGI 18

