Si vous êtes encore sujet aux files d’attentes sur les serveurs de New World ou bien que vous voulez tout simplement rejoindre des amis, sachez que le dernier patch 1.0.3 permet enfin de réaliser le transfert de votre personnage d’un serveur à un autre. Prévu depuis un certain moment, cette mise à jour a fini par être retardée du fait que les tests réalisaient en interne n’étaient pas concluants.

Néanmoins, le problème des longues attentes avant connexion a fini par être diminuée notamment grâce à une prévention anti-afk déployée en début octobre. Il est important de faire le point sur ce qui va être sauvegardé et ce qui ne le sera pas lors du transfert de serveur afin que les joueurs n’aient pas de mauvaises surprises durant cette opération. Afin de ne pas vous tromper, voici la marche à suivre pour y parvenir ?

Attention, le transfert gratuit n’est valable qu’une seule fois et le processus est irréversible !

Peut-on transférer les personnages entre région ?

Avant ça, précisons d’abord qu’il n’est pour l’instant pas possible de transférer son personnage sur un serveur d’une autre région. Si vous êtes sur une serveur européen, impossible d’aller sur un serveur nord-américain et inversement. Cependant, Amazon travaille sur un moyen de rendre cela possible même si cela prendra du temps.

Comment transférer son personnage sur un autre serveur ?

Choisir un serveur peu peuplé

Avant de faire le transfert, sachez que le site officiel du jeu récence les serveurs selon leur population. Ainsi, si vous n’êtes pas regardant sur le serveur choisi, veuillez consulter les listes en optant de préférences pour un serveur qui affiche une faible affluence.

Transférer son personnage, guide pas à pas

Voici les étapes qui vous ferons changer de serveur avec toutes les informations dont vous avez besoin :

Connectez-vous sur le serveur actuel du personnage que vous voulez transférer.

Il faudra impérativement quitter votre confrérie si vous en avez rejoint une avant d’effectuer la démarche.

Enlevez également les ordres de ventes et d’achats en cours.

Appuyez sur échap pour accéder au menu et cliquer sur l’onglet boutique.

Cliquez ensuite sur l’onglet « Transfert de monde »

Acheter ensuite le transfert de monde gratuit.

Choisissez ensuite un nouveau monde et validez pour confirmer le transfert.

FAQ sur le transfert dans New World

Est-ce que je vais garder ma progression en transférant mon personnage dans New World ?

Oui, vous conserverez votre niveau, vos maitrises d’armes, vos rangs, votre argent, vos quêtes en cours et validés, vos maisons, votre inventaire et tout ce que vous avez stocké.

Qu’est-ce que je perds avec ce transfert ?

Uniquement votre liste d’amis.

Dans quelles conditions le transfert est impossible ?

Sachez que vous ne pourrez pas effectuer le transfert si :

Le monde choisi est en cours de maintenance.

Vous avez déjà un personnage dans le monde choisi.

Le monde est déjà plein.

Est-ce que je pourrais effectuer de nouveau un transfert ?

Plus tard, Amazon offrira la possibilité d’obtenir d’autres transferts via la boutique. Seulement, le service sera cette fois-ci payant.

Et voilà pour le transfert de votre personnage. Pour plus d’astuces sur New World, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.