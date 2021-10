Dans New World, avec environ une dizaine d’armes disponibles dès le début de l’aventure, le joueur devra assez tôt en sélectionner deux afin d’accumuler de l’expérience avec et de déverrouiller différents points de talents qui amélioreront l’efficacité de ces dernières. Ce guide orienté plutôt débutant permet de résumer le fonctionnement de ce système, et vient également donner une ou deux astuces pour accélérer l’accumulation de points d’expérience d’armes.

Comment gagner un peu plus d’expérience d’arme ?

Si les premiers niveaux sont rapides à prendre, les derniers nécessiteront néanmoins bien plus de temps. Bien que les monstres de haut niveau accordent plus d’expériences d’arme lorsqu’ils sont vaincus, l’expérience demandée à chaque niveau d’arme va s’accroître bien plus vite. S’en prendre à des ennemis de plus hauts niveaux peut être une solution si celui-ci n’excède pas trop celui de votre personnage.

Dans le cas contraire, le bonus ne sera pas important et votre ennemi serait sujet à différents bonus passifs, rendant la tâche bien plus compliquée. Privilégiez les créatures de votre niveau ou un peu au-dessus, et n’hésitez pas à utiliser vos deux armes si vous utilisez une arme à faible dommage tel que le bâton de vie. Cela ira bien plus vite et l’expérience sera répartie entre les deux armes.

Enfin, second point peut-être un peu moins évident, sachez que l’activation du mode PVP hors des villes permet d’engranger 10% d’expérience en plus. Il faut cependant être prêt à courir le risque de se confronter à un joueur d’une faction adverse. Une autre astuce consiste également à s’aventurer dans des zones dites élites, qui sont présentes sur chacune des régions de la carte.

Les monstres présents sont cependant bien plus coriaces et nécessiteront que vous vous alliez à des joueurs pour les tomber assez rapidement. Comme toujours dans New World, il est plus pratique de s’allier à d’autres joueurs surtout si, comme conseillé précédemment, vous activez le mode jcj.

Comment dépenser ses points de maîtrise d’arme ?

Chaque arme possède deux arbres de talents dans lesquels il est possible de dépenser ses points durement acquis. Avec 3 compétences différentes dans chaque talent, chaque arme propose en tout 6 compétences sachant qu’il n’est possible de s’en équiper que de 3 simultanément. Il est donc sage de n’acquérir que 3 de ces compétences, quitte à délaisser les restantes.

Pour entrer dans les détails, chacun des arbres de compétences présente au total 5 étages. Ces derniers deviennent accessibles de telle façon que dépenser un point de talent dans l’étage 1 permet d’accéder aux talents de l’étage 2 et ainsi de suite. Néanmoins, la compétence passive située au dernier étage ne devient accessible que si le joueur a déjà investi 10 points de compétences dans la branche en question.

Chaque arme n’offrant que 19 points de compétences au total, il n’est donc pas possible d’acquérir les deux capacités « ultimes » situés à chaque extrémité des deux branches d’une arme. Il est donc bon de réfléchir au style de jeu souhaité pour chaque arme, savoir si l’on préfère s’orienter pvp ou pve par exemple.

Pas de panique néanmoins, la réinitialisation des points de compétence est gratuite si l’arme n’a pas encore atteint le niveau 10. Dans le cas contraire, comptez 25 d’Azoths par niveau d’arme acquis après le level 10 afin de réattribuer tous ses points de talents. Cette monnaie servant également à se téléporter sur les relais de la map, il est conseillé de ne pas la gaspiller inutilement.

Si jamais la ressource susnommées vous pose problème, on vous renvoie vers un guide qui détaille les différentes façons d’acquérir de l’Azoth. Pour plus d’informations et d’astuces sur le jeu, vous pouvez aussi retrouver notre guide complet.