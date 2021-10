Une des ressources de New World est l’azoth : une sorte d’énergie à ut monétaire relative au monde du jeu. Celle-ci permet de réinitialiser les points dépensés dans ses caractéristiques ou dans ses compétences d’armes. Mais plus important encore, l’azoth permet aussi de voyager entre les compagnies et autres points de déplacement instantanés sur la carte.autre

Malheureusement, ces déplacements sont plutôt coûteux et il est plutôt difficile d’acquérir de l’azoth en grande quantité. Voici donc un guide qui, on l’espère, vous permettra de renflouer votre stock d’Azoths plus facilement.

Les quêtes et les monstres

La première façon est la plus évidente de tous : tuer les créatures du jeu. En effet, défaire ces dernières récompensent parfois le joueur de 10 d’Azoths. De plus, il est possible d’obtenir une Fiole d’Azoth en suspension qui récompense le joueur à la hauteur de 50 de cette ressource. Ces fioles sont également achetables au comptoir pour qui est prêt à y mettre le prix. Privilégiez une ville où votre faction est dominante pour éviter une marge trop importante sur l’achat.

Les caractéristiques du joueur peuvent aussi octroyer de faibles bonus passifs pour obtenir de l’Azoth. Par exemple, l’intelligence octroie une maigre chance d’en obtenir une unité à chaque récolte. Pour une quantité plus importante, les différentes quêtes du jeu peuvent occasionnellement octroyer de l’Azoth lors de leur complétion. Mais l’obtention de cette ressource par ces moyens montrent bien vite la limite de leur efficacité et auront du mal à couvrir les dépenses du joueur.

Les zones d’altération

A partir du niveau 25, et après avoir récupéré le Bâton d’Azoth en ayant suivi la quête principale du jeu, il vous sera possible de fermer les zones d’altération apparaissant un peu partout dans le monde. Ces dernières sont repérables via un petit symbole rouge sur la carte. Fréquemment, sur les serveurs assez peuplés, des groupes de joueurs s’organisent pour nettoyer ces altérations sur une région entière de la carte. N’hésitez pas à participer à ces raids.

Il est en effet conseillé de les affronter à plusieurs étant donné la difficulté des ennemis qui peuplent ces zones. Après avoir terrassé tous les ennemis, il devient possible de puiser une quantité modeste d’Azoth qui dépend du niveau de la zone complétée. Soyez sûr de vous avoir au préalable équipé du bâton. Voilà qui fait le tour sur les différents moyens d’obtenir de l’Azoth.

Il existe néanmoins plusieurs astuces pour éviter de dépenser trop de cette monnaie. On énonçait notamment le fait de profiter du système d’housing de New World afin de s’acheter une maison dans un lieu stratégique pour pouvoir s’y rendre gratuitement de temps en temps. Le bivouac permet également de ne pas s’éloigner trop de son cadavre une fois mort, ce qui permet occasionnellement d’éviter un voyage rapide pas réellement nécessaire si l’on réapparaît trop loin.

On vous renvoie vers notre guide permettant d’optimiser ses déplacements rapides afin d’éviter toute dépense inutile. Vous pouvez aussi revenir sur notre soluce complète.