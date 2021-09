Ce 28 septembre 2021 signe un grand jour pour les joueurs et joueuses de MMORPG : New World est enfin disponible. Les serveurs ont ouverts plus tôt ce matin, et il y a tellement de personnes qui se connectent, que ces derniers ont du mal à tenir la cadence. Le MMO d’Amazon semble donc connaître un petit succès, et si vous aussi, vous voulez découvrir Aeternum, on vous dit tout sur où l’acheter et quelles sont les éditions disponibles ou à venir.

Où acheter New World ?

Pour l’instant, New World n’est prévu que sur PC et ne semble pas être en développement sur consoles. Il faut donc se tourner vers les plateformes habituelles pour acheter le jeu. Voici où vous pourrez acheter votre copie du titre :

En termes de contenus ou de facilité, les deux boutiques proposent exactement la même chose, puisque vous devrez dans tous les cas utiliser un compte Steam.

Quelles sont les éditions de New World ?

Il existe deux éditions au lancement de New World, à savoir :

Une édition standard à 39.99€ Une édition deluxe à 49.99€

L’édition standard ne propose que le jeu, tandis que l’édition deluxe propose quelques bonus, à savoir :

Apparence d’armure Forestier

L’apparence de hachette Bûcheron

Animal de compagnie Mastiff (à débloquer à partir du niveau 15)

Ensemble d’émotes Pierre, feuille, ciseaux

Artbook de New World au format numérique

Est-ce qu’il y a une édition physique ou collector ?

A l’heure actuelle, aucune version physique ou d’édition collector n’est disponible. New World est un titre uniquement dématérialisé sur PC et il n’est donc pas possible de le trouver en magasin, à moins de passer par des cartes de rechargement Steam par exemple. Rien n’a également été annoncé pour l’avenir, et on ne sait pas s’il y aura des produits dérivés plus tard. Par contre, il existe un steelbook, reprenant le logo du jeu et un visuel de plusieurs personnages.

Où acheter le steelbook New World ?

Cette fois-ci, le steelbook New World est bel et bien une exclusivité Amazon. Celui-ci peut-être acheté séparément à une dizaine d’euros, sans le jeu, ou avec l’édition deluxe. Le steelbook propose aussi une carte collector d’Aeternum dessinée par le directeur artistique.

Une bonne occasion de le prendre en décalé si jamais vous appréciez le jeu et que vous souhaitez collectionner quelque chose. Il s’agit donc du seul élément physique connu pour le MMO actuellement. Pour plus d’informations sur le titre, vous pouvez découvrir notre guide complet de New World ou lire nos astuces pour bien débuter.