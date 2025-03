Emplacement des étoiles des sables

La dernière requête de Samin n’est pas des moindres, car la capture d’une Étoile des Sables ne sera pas une mince affaire avec le peu d’informations fournies par l’intéressé.

Tout d’abord, assurez-vous qu’il fasse nuit dans les Plaines Venteuses. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans votre tente et reposez-vous en indiquant « la soirée » (le climat n’a pas d’importance, mais privilégiez un temps calme pour une meilleure visibilité). Les Étoiles des Sables ne sont pas faciles à repérer. Elles ressemblent à de petites souris bleues et émettent de petites étincelles blanches lorsqu’elles courent dans le sable. Ce n’est pas le seul endroit où elles se trouvent, mais concentrez vos recherches entre les zones 11 et 13 du désert.

Comment capturer les étoiles des sables ?

Contrairement aux autres créatures, l’étoile des sables ne se laissera pas faire. Voici comment en capturer facilement.

Elles s’éloignent si vous vous approchez trop brusquement, toutefois vous ne les perdrez pas de vue si elles s’enfuient et vous pourrez retenter votre chance.

Accroupissez-vous, avancez lentement et gardez une certaine distance pour éviter de les effrayer.

pour éviter de les effrayer. Visez en cloche avec votre filet en le lançant suffisamment haut.

en le lançant suffisamment haut. Ajustez la hauteur du curseur en tentant plusieurs fois : la créature ne s’enfuira pas même en cas d’échec.

Et voilà, vous avez désormais complété toutes les requêtes de Samin et Darren ! Toutefois, d’autres types de quêtes restent à accomplir. Pour plus de guides sur les quêtes annexes de Monster Hunter Wilds rendez-vous sur notre guide complet qui regroupe toutes les quêtes annexes.