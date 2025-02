Monster Hunter Wilds : Comment bien se préparer pour la chasse, le guide du parfait débutant

Pour bien commencer Monster Hunter Wilds, il est essentiel de suivre ces conseils clés qui faciliteront votre progression et votre maîtrise du jeu. Afin de partir du bon pied avant une chasse, voici quelques astuces.

Prenez le temps de choisir votre arme

Le jeu propose 14 types d’armes, chacune offrant un style de jeu unique. Utilisez la zone d’entraînement pour tester différentes armes et déterminer celle qui correspond le mieux à votre manière de jouer. N’hésitez pas à expérimenter les combos indiqués à l’écran et à essayer des variantes par vous-même, car toutes les subtilités d’une arme ne sont malheureusement pas détaillées.

Commencez par vous spécialiser

Une fois votre choix fait, nous vous conseillons de vous spécialiser en gardant la même arme durant la majeure partie de votre aventure principale. Changer constamment ralentira votre progression et pourrait engendrer de la frustration. De plus, les ressources nécessaires pour améliorer vos armes sont précieuses, il n’est donc pas judicieux de fabriquer des armes dans toutes les catégories avant d’avoir atteint le endgame.

Optez pour une deuxième arme un peu plus simple

Cela peut sembler contradictoire avec la spécialisation, mais selon les cas, il est bon d’avoir une seconde arme plus simple pour profiter de l’une des nouveautés de Monster Hunter Wilds : le port d’une arme secondaire grâce à la monture Seikret. Par exemple, si vous optez pour une arme difficile à maîtriser comme l’Insectoglaive ou le Fuséarbalète (qui demande une gestion précise des munitions), il peut être utile d’emporter une arme plus accessible comme l’Épée & Bouclier, le Marteau ou l’Arc.

Préparez minutieusement votre inventaire

Chaque chasse demande une bonne préparation, et cela passe avant tout par les consommables à emporter. Voici les indispensables :

Potions et Mégapotions : La base de la base pour récupérer de la vie. Veillez à toujours en avoir 10 de chaque avant de partir en chasse.

Antidotes : pour vous soigner du poison si vous affrontez un monstre qui inflige cet effet.

Poudres de vie / Poussières de vie : essentielles en multijoueur, elles permettent de soigner toute votre équipe.

Boissons fraîches : nécessaires dans les zones très chaudes comme le Bassin Pétrolier, sous peine de perdre continuellement de la vie.

Boissons chaudes : indispensables dans les environnements froids comme le Glacier.

Rations et Steaks : votre endurance maximale baisse avec le temps et certains malus des monstres. Consommez ces items dès que nécessaire pour la renflouer.

: votre endurance maximale baisse avec le temps et certains malus des monstres. Consommez ces items dès que nécessaire pour la renflouer. Capsules aveuglantes : utiles pour rendre un monstre aveugle temporairement ou assommer les créatures volantes.

D’autres objets sont également très utiles, mais nécessitent plus de ressources à la fabrication. Nous vous conseillons de les réserver pour les chasses difficiles :

Bombes barils : à placer près des monstres endormis pour leur infliger d’énormes dégâts et briser certaines parties de leur corps.

Téléportogène : permet d'appeler un Drake Ailé pour un retour immédiat au camp, idéal en cas d'urgence.

Pièges à fosse et électrochoc : utiles pour immobiliser un monstre et lui infliger un maximum de dégâts, mais surtout pour capturer des créatures.

Tranquillisants : nécessaires pour capturer un monstre après l'avoir immobilisé.

Potions du Démon et de Pierre : boostent temporairement votre attaque et votre défense.

Bien sûr, d’autres consommables très puissants existent, mais pour débuter sans vous surcharger, cette sélection est idéale. Si vous maniez une arme nécessitant des munitions spécifiques, privilégiez-les également.

Ramassez-tout

Dans Monster Hunter Wilds, chaque ressource est précieuse. Lors de vos déplacements, prenez le temps de ramasser tout ce que vous trouvez : minerais, plantes, miel… Grâce au Seikret, qui peut automatiquement vous guider vers un monstre, vous avez le temps d’explorer et d’attraper presque toutes les ressources avec votre grappin.

Explorez librement pour connaître le terrain

Les terrains de chasse regorgent d’éléments interactifs pouvant faciliter vos combats. Les pièges naturels, tels que les lianes pour immobiliser un monstre ou les éléments destructibles du décor pour infliger des dégâts supplémentaires. Profitez d’une petite séance d’exploration pour amasser une tonne de ressources et mieux connaître les alentours pour avoir de meilleurs automatismes lors des chasses.

Mangez un bon repas

Un des aspects les plus importants avant de partir en chasse. Les repas apportent :

Un boost de vie et d’endurance maximales.

Des bonus passifs très utiles.

Vous pouvez préparer un repas simple à base de rations dans votre tente ou utiliser le grill portable présent par défaut dans votre inventaire. Contrairement aux anciens opus, les effets des repas ne disparaissent pas après un K.O., mais ils ont une durée limitée indiquée en haut à gauche de l’écran. Il n’est pas toujours nécessaire d’ajouter un « ingrédient supplémentaire » et une « touche finale » à chaque fois mais privilégiez-les pour les chasses difficiles.

Types de repas recommandés pour débuter :

Privilégiez la défense : optez pour un plat à base de poisson ou de légumes.

Ajoutez un ingrédient supplémentaire : fromage de Kunafa (réduit parfois les dégâts subis).

: fromage de Kunafa (réduit parfois les dégâts subis). Pour la touche finale : herbe sauvage, miel oriental ou chili monstre sont d’excellents choix.

Placez des camps temporaires

Autre nouveauté de Monster Hunter Wilds, il est possible de placer des camps temporaires à divers endroits spécifiques. Il existe des endroits sûrs qui servent de points de voyage rapide permanents, et d’autres situés dans des endroits dangereux et pouvant donc être détruits par les monstres. Il est possible de les réparer pas la suite, mais il vous faudra tout de même attendre un certain temps. En dehors des zones sûres, gardez les en réserve pour les poser près du lieu de chasse où vous vous dirigez pour revenir plus vite en cas de K.O. Votre palico ou Alma vous interpelleront lorsqu’il est possible de monter un camps.

Personnalisez et améliorez régulièrement votre équipement

Collectez des matériaux lors de vos chasses pour forger et améliorer vos armes et armures. Adaptez votre équipement en fonction des défis à venir, en tenant compte des résistances et faiblesses des monstres. Consultez régulièrement le bestiaire ou nos guides sur les créatures pour optimiser votre préparation

Profitez du mode multijoueur et/ou de la fusée de détresse

Le Palico est d’une aide précieuse, mais parfois, l’agressivité d’un monstre à votre encontre peut vite devenir stressante. N’hésitez donc pas à faire appel à d’autres joueurs pour des chasses en coopération, ce qui peut faciliter l’affrontement de créatures particulièrement redoutables. De plus, Monster Hunter Wilds propose un système de soutien avec des personnages contrôlés par l’IA pouvant vous assister lors de quêtes en solo ou lorsque vous êtes déconnecté.

Avec ces conseils, vous êtes désormais prêt à partir à l’aventure et à affronter les créatures redoutables de Monster Hunter Wilds. Et donc à consulter notre second guide débutant réservé aux combats contre les montres ou à vous rendre sur notre guide complet qui recense toutes nos astuces.