Monster Hunter Wilds : 12 conseils pour affronter les monstres et rester en vie quand on débute

Dans le premier guide, nous avons vu comment bien se préparer avant une chasse. Ici, nous vous proposons des conseils pour gérer efficacement les combats une fois sur le terrain.

Étudiez votre cible avant de partir

Sauf si vous découvrez un monstre pour la première fois, consultez le bestiaire pour connaître ses points faibles, ses résistances et ses patterns d’attaque. Lorsque c’est possible, adaptez votre arme et votre équipement en fonction de ses faiblesses élémentaires. On vous conseille nos guides sur chaque monstre qui vous donne un tas d’informations sur eux, ainsi que des stratégies pour les vaincre.

Gérez intelligemment votre endurance et votre santé

Dans Monster Hunter Wilds, l’endurance est un paramètre important, bien que moins punitif que dans un Souls-like. Toutefois, il est essentiel de garder un œil sur cette jauge ainsi que sur votre barre de vie.

Ne sprintez pas inutilement pour éviter de vous retrouver à court d’endurance en plein combat.

Utilisez des potions dès que votre santé atteint environ la moitié de la barre, pour éviter d’être pris au dépourvu.

Maîtrisez l’art de l’esquive et du positionnement

Face aux monstres, il est toujours bon de rester en mouvement et d’éviter de rester trop longtemps immobile face à eux. Apprenez à anticiper les attaques pour esquiver au bon moment plutôt que d’attaquer aveuglément. Positionnez-vous derrière le monstre ou sur ses flancs pour minimiser les risques d’être touché par ses attaques frontales, mais gardez à l’esprit que certains monstres peuvent attaquer à l’arrière avec leurs queues ou leurs pattes. Si vous êtes dans une situation délicate, n’hésitez pas à appeler votre Seikret pour vous repositionner plus rapidement.

Adaptez votre rythme d’attaque

Ne spammez pas vos attaques, attendez le bon moment pour frapper sans trop vous exposer. Identifiez les fenêtres d’ouverture après une attaque du monstre pour placer vos coups les plus puissants. Certaines armes consomment plus d’endurance que d’autres, mais dans tous les cas, gardez toujours une marge d’endurance pour esquiver en cas d’urgence.

Exploitez l’environnement à votre avantage

En dehors de l’arène, les chasses vous amèneront à parcourir de vastes environnements, car les monstres changent régulièrement de zone. Lors d’une traque et à l’endroit où s’arrête le monstre, utilisez les pièges naturels comme les lianes, les rochers, les fleurs poisons… Cela peut les immobiliser pendant un bon moment ou leur infliger de gros dégâts. Faites bien attention à gérer le timing du déclenchement de ces pièges. Par exemple, il faut bien attendre que le monstre soit en dessous d’un rocher suspendu avant de le faire tomber. Il y a aussi un tas de créatures comme les crapauds ou les insectes qui peuvent infliger des malus aux monstres.

Ne prenez pas de risques inutiles et restez en vie

Que ce soit en solo ou en multijoueur, mourir réduit la prime de chasse et entraîne l’échec de la quête après trois morts cumulées. Il est donc important de ne pas prendre de risques inutiles et de toujours se soigner. N’hésitez pas à quitter temporairement le combat pour retourner jusqu’à un camp afin de manger un repas ou reprendre des potions. Le temps d’une quête est limité, mais vous en avez assez pour ne pas vous précipiter.

Montez sur les monstres

Lorsque vous êtes sur votre Seikret, vous pouvez grimper sur un monstre en sautant et en attaquant.

Visez un point spécifique pour le blesser. Utilisez la dague ou votre arme selon la lourdeur de l’animation (R1/RB, Triangle/Y et Rond/B). Une fois la blessure créée, frappez (R1 ou RB) pour déclencher une attaque dévastatrice qui fera tomber le monstre au sol et l’immobilisera un court instant.

Gardez en tête que vous ne pourrez le faire qu’une seule fois par chasse, voire deux si le combat s’éternise.

Abusez des attaques focus

Les attaques focus sont une nouveauté de Monster Hunter Wilds.

En attaquant un monstre, vous infligez des blessures spécifiques qui augmentent les dégâts sur cette zone.

Vous pouvez ensuite déclencher une attaque focus, un combo dévastateur qui inflige de gros dégâts et détruit la blessure.

Pour cela, visez une blessure en maintenant L2 ou LT, puis attaquez avec R1 ou RB.

Utilisez les autres monstres à votre avantage

Lorsqu’un deuxième monstre se trouve dans la même zone, une guerre de territoire peut se déclencher, détournant leur attention et provoquant un combat entre eux. Profitez de l’occasion pour attaquer sans risque, mais faites attention à ne pas être pris en sandwich. Vous pouvez aussi provoquer une bagarre en étant observateur. Montez sur votre Seikret, frappez un monstre voisin et attirez-le vers votre cible.

Soyez efficace en groupe

Si vous jouez avec des amis ou avec des inconnus en ligne (même si c’est plus difficile) jouez en équipe et coordonnez vos actions pour maximiser la réussite de la chasse. Ne gênez pas vos alliés en les frappant accidentellement avec certaines attaques lourdes et utilisez des poudres de soins pour sauver des coéquipiers sur le point de mourir.

Capturez plutôt que de tuer

Capturer un monstre offre plus de récompenses que de le tuer. Utilisez un piège lorsque le monstre est affaibli (il boite ou retourne à son nid). Lancez des tranquillisants une fois immobilisé pour terminer la capture. Toutefois, certaines missions annexes ou scénarios exigent la capture plutôt que la mise à mort. Vérifiez bien les objectifs avant d’agir.

Soyez patient et persévérez

Certaines chasses peuvent être longues et éprouvantes, ne cherchez pas à précipiter les combats. Observez et apprenez les schémas d’attaque du monstre avant d’être trop agressif. Acceptez les défaites comme une opportunité d’améliorer vos stratégies et votre maîtrise des combats.

En appliquant ces conseils, vous maximiserez vos chances de succès et deviendrez un chasseur redoutable dans Monster Hunter Wilds ! Pour d’autres conseils, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.