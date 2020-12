Vous avez de nombreuses choses à faire dans Astro’s Playroom, en atteste notre guide des collectibles avec l’emplacement des artefacts et pièces de puzzle. Parmi les trophées, on y retrouve Métal Glisse Solide Vous avez sauté 3 fois lors d’une attaque en vrille sur la glace et l’on vous explique où le réaliser.

Emplacement Métal Glisse Solide

Pour cela, rendez-vous dans le niveau Station Climatisante, dans la section Banquise exquise. A plusieurs reprises, vous aurez la possibilité de glisser. Pour réaliser ce trophée, n’allons pas bien loin et allez simplement sur la première plateforme comme montré sur notre image d’illustration. Ici, maintenez la touche Carré pour faire une attaque en brille pour sautez trois fois pour obtenir le trophée. Vous pouvez consulter d’autres astuces sur notre guide complet d’Astro’s Playroom.