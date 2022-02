Lors de votre aventure dans Elden Ring, vous rencontrerez de nombreux marchands qui vous aideront à faire le plein avant de repartir tuer des monstres et mourir quelques dizaines de fois. Le tout premier marchand que vous devrez rencontrer, si vous suivez les indications fournies par le jeu, se nomme Kale, et c’est sans aucun doute l’un des alliés les plus précieux que vous rencontrerez au début du jeu.

Où trouver le marchand Kale ?

Emplacement : Eglise d’Elleh

Pour faire la rencontre de Kale, il suffit simplement de suivre les traces dorées des sites de grâce en arrivant dans la première zone du jeu après le tutoriel. En suivant le sentier, tout en évitant le boss qui est sur la route avec son cheval, vous trouverez l’église délabrée d’Elleh, avec un site de grâce et Kale qui vous attend.

Kale est le marchand typique de début d’aventure, qui va vous vendre des objets qui vont grandement vous faciliter la vie, comme le nécessaire de fabrication. Voici les objets vendus par Kale :

Dague de lancer

Télescope

Remède des Doigts Crochus

Pot fissuré

Nécessaire de fabrication

Manuel de guerrier nomade 1

Manuel de guerrier nomade 2

Manuel du missionnaire 1

Flèche

Carreau

Torche

Grand bouclier en cuir

Coiffe de mailles

Cotte de mailles

Gantelets de mailles

Jambières de mailles

Note : Fiole de salut miraculeux

Note : relais en ruine

Vous pourrez aussi trouver à ses côtés un endroit pour forger votre équipement et le rendre plus résistant.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.