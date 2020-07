Défis de la Semaine 3 | Guide Fortnite Saison 3

Après une seconde semaine riche en défis, Fortnite a surpris tout le monde en déployant une mise à jour en regroupant 2 d’un coup. Profitant de leurs vacances durement acquises, les développeurs n’ont pour autant pas oublié les joueurs en ajoutant du nouveau contenu et en promettant des nouveautés à venir.

Ainsi, cette semaine 3 de défis est composée cette fois de 8 nouveaux défis faisant remporter chacun 35 000 EXP soit 280 000 EXP au total. Suivez notre guide pour les terminer le plus facilement possible. Nous vous recommandons le mode Foire d’Empoigne pour la plupart d’entre eux pour gagner en efficacité.

Certains défis sont plus difficiles à réaliser. Ainsi, nous vous proposons dans la suite de cet article un guide détaillé pour les réussir rapidement. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit spécifique, utilisez nos guides afin de les retrouver. Une carte récapitulative est également présente à la fin de cet article.

De petits anneaux bleus ont fait leur apparition sur la carte de Fortnite. Pour l’instant visible dans seulement 3 villes, ceux de Lazy Lake sont à retrouver pour cette semaine de défis. 4 sont à ramasser afin de valider l’exploit et de remporter les 35 000 EXP correspondants :

Rickety Rig est un nouveau lieu de cette saison 3. Situé au sud-ouest de la carte, il s’agit d’un amas de petits îles. Sur l’une d’elle se trouve une grue semblable à celle de La Plateforme la saison passée.

Notre conseil pour réussir ce défi, atterrissez directement sur la grue en question depuis le bus de combat. Une fois sur place, utilisez la touche d’émotes pour valider le défi. Si vous n’avez pas atterri sur la grue, utilisez vos constructions et vos sauts afin de vous hisser à cet endroit.

Les voitures, ce ne sont pas ce qui manque à Retail Row. Ville commerciale par excellence située à l’Est de la carte, vous retrouverez de nombreux véhicules sur les parkings la composant. Le principe de ce défi est plutôt simple : repérez le trajet de votre bus de combat. Profitez d’une partie où vous passerez pas très loin de la ville.

Atterrissez dans la ville proche de 2 voitures et détruisez immédiatement ces deux véhicules en vous acharnant dessus grâce à votre outil de collecte (pioche) pour empocher les 35 000 EXP correspondants.

Les Choppa sont disponibles depuis la saison passée dans Fortnite. Véritables hélicoptères permettant un déplacement rapide, ils sont nécessaires pour réaliser ce défi. Le mieux étant de vous prodiguer celui le plus proche de votre point d’atterrissage (par exemple celui du Yacht de Deadpool). Ensuite, foncez vers le nord-est de la carte et la centrale nucléaire de Steamy Stacks.

Ensuite, faites descendre doucement votre Choppa par le dessus d’un réacteur afin qu’il se pose au fond pour valider le défi. Normalement, suite au patch des Choppa, les courants d’air ne devraient pas vous renvoyer vers le ciel, mais prenez garde.

Voici une carte faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette troisième semaine de défis et proposée par @SquatingDog :

CH2:S3:W3 (All-Inclusive Cheat Sheet) giving you all the details for this week's challenges! Also be sure to check out “Squatingdog for Fortnite” in your App Store for even more precision! Code: “Squatingdog” for supporting more content. #EpicPartner #week3 #cheatsheet pic.twitter.com/dASqhFrX9K

— Squatingdog (@thesquatingdog) July 2, 2020