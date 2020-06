Défis de la Semaine 2 | Guide Fortnite Saison 3

Après une première semaine de défis vous permettant de faire le tour du propriétaire, place aux défis de la semaine 2 pour la saison 3 de Fortnite.

Ainsi, vous trouverez ici toutes nos astuces et guides pour réussir les défis de cette semaine. Au programme, 7 nouveaux défis permettant de vous faire gagner chacun 35 000 EXP soit au total 245 000 EXP à remporter. Suivez le guide pour les terminer le plus rapidement possible. Les défis peuvent être réalisés pour la plupart en Foire d’Empoigne pour plus d’efficacité.

La liste des défis – Semaine 2

Certains défis sont plus difficiles à réaliser. Ainsi, nous vous proposons dans la suite de cet article un guide détaillé pour les réussir rapidement. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Utiliser plusieurs tyroliennes à l’Autorité (8).

Fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à Holly Hedges (7).

Trouver les bouées de Deadpool au Yacht (3).

Marquer un but sur le terrain de football de Pleasant Park (1).

Réussir des éliminations à Lazy Lake (3).

Tirer dans la tête d’acolytes à la Flotille (20).

Collecter ou consommer de la nourriture ramassée sur le terrain au Verger (5).

Si un défi vous demande de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit spécifique, utilisez nos guides afin de les retrouver. Une carte récapitulative est également présente à la fin de cet article.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Utiliser plusieurs tyroliennes à l’Autorité

Ce défi pas du tout compliqué nous permet tout de même de faire le point sur ce nouveau lieu qu’est L’Autorité. Remplaçant de L’Agence, le lien est voué à découvrir des pièces secrètes ainsi que des entrées cachées une fois le niveau de l’eau ayant baissé. En effet, nous remarquons que les murailles de ce bâtiment descendent bien plus bas que le niveau de l’eau et les multiples tyroliennes permettent des déplacements rapides.

Pour réussir ce défi, utilisez 8 tyroliennes dans l’enceinte de L’Autorité pour engranger les 35 000 EXP attendus.

Trouver les bouées de Deadpool au Yacht

Au nombre de 5 présentes dans des endroits différents sur Le Yacht de Deadpool, les bouées du super-héros vous permettront de remporter les 35 000 EXP correspondants une fois toutes ramassées.

Vous trouverez leur position exacte sur la carte récapitulative en fin d’article. Pour rappel, Le Yacht se trouve dorénavant au Nord strictement de l’île, dans un style totalement nouveau suite à l’inondation.

Marquer un but sur le terrain de football de Pleasant Park

Pleasant Park a subi une profonde refonte avec l’inondation qui a touché la carte. Dorénavant, le repaire des acolytes n’est plus accessible pour l’instant et de nombreux matelas de chute sont présents afin de faciliter les déplacements aériens. Défi très connu pour ce chapitre 2, vous devrez utiliser le ballon présent au lieu du terrain de football de la ville afin de marquer un but d’un côté ou de l’autre du terrain.

Pour cela, approchez-vous du ballon et rendez-lui dedans afin de le faire boucher jusqu’aux cages et marquer le but. Si le ballon ne se trouve pas au centre du terrain à votre arrivée, c’est qu’un autre joueur est passé par là avant vous. Cherchez un peu aux alentours ou relancez une partie pour pouvoir réaliser ce défi plus facilement.

La carte récapitulative

Voici une carte faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette seconde semaine de défis et proposée par @SquatingDog :

N’hésitez pas à utiliser tous nos guides pour les défis et à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique. Merci à vous !