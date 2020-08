Défis de la Semaine 1 | Guide Fortnite Saison 4

La Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite a débarqué ce jeudi 27 août et déjà les nouveaux défis sont là. Après avoir découvert le trailer de lancement, la nouvelle carte ainsi que les nouveautés, une première fournée de défis arrivent afin de vous mettre en jambe avec les quelques nouveautés déjà installées comme les patrouilleurs Quinjet ou encore le repaire du Docteur Fatalis à la place de Pleasant Park.

Pour cette première semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant chacun seulement 25 000 EXP, ce qui est peu par rapport aux autres saisons, pour un total de 175 000 EXP. Suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible et grimper des niveaux pour débloquer les récompenses du passe de combat.

Défis de la Semaine 1

Quelques uns des défis nécessitent parfois un guide pour pouvoir être terminés rapidement. Ces guides, vous les retrouverez dans la suite de cet article. Faisons le point sur les défis présents cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi :

Fouiller des coffres à Dirty Docks (7).

Eliminer des adversaires à Holly Hedges (3).

Collecter les anneaux de Misty Meadows (4).

Eliminer des robots de Stark aux sites d’atterrissage de patrouille Quinjet (5).

Faire le plein d’un véhicule à Lazy Lake (1).

Infliger des dégâts aux adversaires avec des fusils à énergie Stark Industries (1 000).

Eliminer le Docteur Fatalis au Fief de Fatalis (3). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.



Si pour un défi, vous devez vous rendre dans un certain lieu notable ou un quelconque lieu-dit, vous pouvez utiliser nos guides afin de les localiser. De plus, vous trouverez une carte récapitulative de tout ce qu’il faut savoir sur cette première semaine de défis à la fin de cet article.

A noter que la plupart des défis sont réalisables en Foire d’Empoigne et le sont plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, les voitures, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Collecter les anneaux de Misty Meadows

Les anneaux ont fait leur apparition la saison dernière au dessus de certaines villes. Malgré quelques bugs, les anneaux sont de retour et cette fois-ci, vous devrez en retrouver 4 au-dessus de Misty Meadows, la ville aux airs de stations de ski au sud de la carte. Avec ses maisons-chalets rouges, cette ville borde un grand lac.

Les anneaux se trouvent dans des endroits facilement repérables :

Le premier se trouve tout en haut du clocher de la ville, inratable. Atterrissez dessus pour le récolter en un clin d’oeil.

Le second se trouve sur le toit d’une échoppe proche de parasols à l’Est de la ville.

Le troisième se trouve sur le toit du bâtiment à 8 petits toits, que vous trouverez en allant au Nord de la ville.

Le dernier se trouve sur un bâtiment un peu à l’écart de la ville en partant vers le sud en haut d’une petit colline.

Ramassez ces 4 anneaux et vous obtiendrez les 25 000 EXP correspondants.

Eliminer des robots Stark aux sites d’atterrissage de patrouille Quinjet

Les robots Stark sont une nouveauté de cette saison. En fait, ce ne sont que les nouveaux maraudeurs. Ils peuvent atterrir dans de multiples endroits sur la carte (plusieurs dizaines). Vous repèrerez leurs vaisseaux à leur fumée bleue que les lieux d’atterrissage de patrouilles Quinjet émettent.

Pour valider le défi, rendez-vous à un de ces lieux avec bien sûr des armes, et éliminez au moins 5 robots Stark sur un ou plusieurs lieux, en une ou plusieurs parties. Cela aura pour effet de valider le défi et vous remporterez les 25 000 EXP correspondants. Au passage, piquez-leur leurs fusils à énergie Stark Industries…

Infliger des dégâts aux adversaires avec des fusils à énergie Stark Industries

Les fusils à énergie Stark Industries sont une des nouvelles armes de cette saison. Avec un rayon d’énergie, les dégâts sont assez considérables si vous visez convenablement. Pour les trouver, il n’y a qu’une solution : ils se trouvent aux mains des robots Stark aux sites d’atterrissage des patrouilles Quinjet.

Pour l’obtenir, vous devrez donc éliminer un robot Stark et non pas seulement le mettre K.O. (vous pouvez aussi profiter de le mettre K.O. pour qu’il tue d’autres robots avec vous). Une fois le robot éliminé, piquez-lui son arme et infligez 1000 dégâts à des robots ou à des adversaires pour valider le défi et remporter les 25 000 EXP qui vont avec.

Eliminer le Docteur Fatalis au Fief de Fatalis

Ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs. En effet, Docteur Fatalis possède des pouvoirs (que vous pouvez lui piquer) et donc être à plusieurs ne devrait pas être de trop.

Pour réussir ce défi, rendez-vous au Fief de Fatalis (ex Pleasant Park) en équipe et faites le tour du propriétaire afin de trouver le démoniaque Docteur. Une fois en joue, réussissez à l’éliminer pour valider le défi. Faites cette opération 3 fois pour valider le défi et gagner les 25 000 EXP (on vous l’accorde c’est peu). Au passage, dérobez-lui ses pouvoirs/armes mythiques pour renforcer votre arsenal.

La carte de la Semaine 1

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette première semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

C’est tout pour cette première semaine de défis ! En attendant les défis de la Semaine 2, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant sur le bouton ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique, afin de soutenir le site. Merci à vous !