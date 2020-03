Nous allons vous proposer une équipe originale entièrement composée de joueurs du championnat des Pays-Bas sur FIFA 20 (après celle concernant la Ligue 1, la Premier League, la Serie A, la Liga et la Bundesliga), une équipe qui reste dans les prix de n’importe quel joueur et même débutant à FIFA Ultimate Team. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en sachant qu’il y a toujours plusieurs alternatives. A noter que les prix sont ceux sur PlayStation 4.

C’est parti !

Gardien : André Onana

Alternatives au poste de gardien : Zoet, Bizot, Vermeer

Défenseur Gauche : Ridgeciano Haps

Alternatives au poste de défenseur gauche : Tagliafico, Malacia

Défenseur Droit : Denzel Dumfries

Alternatives au poste de défenseur droit : Mazraoui, Karsdorp

Premier Défenseur Central : Lisandro Martinez

Deuxième Défenseur Central : Nick Viergever

Alternatives aux postes de défenseurs centraux : Alvarez, Baumgartl

Premier Milieu : Donny Van de Beek

Deuxième Milieu : Pablo Rosario

Troisième Milieu : Zakaria Labyad

Alternatives aux postes de milieux de terrain : Tadic, Pereiro, Maher, Gutierrez

Attaquant Gauche : Quincy Promes

Alternatives au poste d’attaquant gauche : Neres, Bruma, Babel

Attaquant Droit : Steven Bergwijn

Alternatives au poste d’attaquant droit : Musonda, Kerk, Narsingh

Buteur : Donyell Malen

Alternatives au poste de buteur : Jorgensen, Dolberg, Lammers, Van Buren

Voici donc une équipe d’Eredivisie qui vous coûtera environ 8k, que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (même si les prix varient un petit peu selon les plateformes). A noter que cette équipe n’est formée que de joueurs Regular et qu’elle vous promet de belles heures de jeu.

Qu’en pensez-vous ?