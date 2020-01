Nous allons vous proposer une équipe entièrement composée de joueurs de Serie A sur FIFA 20 (après celle concernant la Ligue 1 et celle de Premier League), une équipe qui reste dans les prix de n’importe quel joueur et même débutant à FIFA Ultimate Team. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en sachant qu’il y a toujours plusieurs alternatives. A noter que les prix sont ceux sur PlayStation 4.

C’est parti !

Gardien : Mattia Perin

Alternatives au poste de gardien : Strakosha, Reina, Consigli, Ospina

Défenseur Gauche : Théo Hernandez

Alternatives au poste de défenseur gauche : Ghoulam, Rui, Dalbert

Défenseur Droit : Kevin Malcuit

Alternatives au poste de défenseur droit : Lazaro, Florenzi

Premier Défenseur Central : Bartolomeu Quissanga

Deuxième Défenseur Central : Nicolas Nkoulou

Alternatives aux postes de défenseurs centraux : Romagnoli, Murillo, Smalling, Caceres, Juan Jesus

Premier Milieu : Emre Can

Deuxième Milieu : Franck Yannick Kessié

Troisième Milieu : Radja Nainggolan

Alternatives aux postes de milieux de terrain : Rabiot, Zelinski, Bonaventura

Attaquant Gauche : Simone Verdi

Alternatives au poste d’attaquant gauche : Sanchez, Perotti, Laxalt, Gervinho, Lukaku

Attaquant Droit : Hirving Lozano

Alternatives au poste d’attaquant droit : Castillejo, Politano, Chiesa

Buteur : Mario Balotelli

Alternatives au poste de buteur : Belotti, Zapata, Martinez, Correa, Rebic, Muriel

Voici donc une équipe de Serie A qui vous coûtera moins de 20k, que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (même si les prix varient un petit peu selon les plateformes). A noter que cette équipe n’est formée que de joueurs Regular et qu’elle vous promet de belles heures de jeu.

Qu’en pensez-vous ?