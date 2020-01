Nous allons vous proposer une équipe entièrement composée de joueurs de Liga sur FIFA 20 (après celle concernant la Ligue 1 , celle de Premier League et celle de Serie A), une équipe qui reste dans les prix de n’importe quel joueur et même débutant à FIFA Ultimate Team. N’hésitez pas à nous donner vos avis et retours concernant cette équipe, tout en sachant qu’il y a toujours plusieurs alternatives. A noter que les prix sont ceux sur PlayStation 4.

C’est parti !

Gardien : Alphonse Areola

Alternatives au poste de gardien : Cillessen, Asenjo, Pacheco, Masip

Défenseur Gauche : Junior Firpo

Alternatives au poste de défenseur gauche : Berchiche, Gaya, Renan Lodi

Défenseur Droit : Capa

Alternatives au poste de défenseur droit : Odriozola, Trippier, De Marcos

Premier Défenseur Central : Eder Militao

Deuxième Défenseur Central : Diego Carlos

Alternatives aux postes de défenseurs centraux : Bartra, Djene, Fernandez, Paulista, Hermoso, Sidnei

Premier Milieu : Daniel Wass

Deuxième Milieu : Thomas Partey

Troisième Milieu : Hector Herrera

Alternatives aux postes de milieux de terrain : Muniain, Coquelin, Wakaso, Joao Felix

Attaquant Gauche : Gonçalo Guedes

Alternatives au poste d’attaquant gauche : Vinicius Junior, Tello, Vitolo, Ocampos, Vargas, Junior

Attaquant Droit : Jesus Navas

Alternatives au poste d’attaquant droit : Vazquez, Correa, Chukwueze, Hernani, Salibur

Buteur : Rodrigo

Alternatives au poste de buteur : Costa, Inaki Williams, Morata, Morales, Gameiro

Voici donc une équipe de Liga qui vous coûtera environ 20 k, que ce soit sur PlayStation 4 ou Xbox One (même si les prix varient un petit peu selon les plateformes). A noter que cette équipe n’est formée que de joueurs Regular et qu’elle vous promet de belles heures de jeu.

Qu’en pensez-vous ?